Repudia Quadri propuesta de JVM sobre "debate entre punteros"

ALMOLOYA DEL RÍO, Edomex. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, fustigó la propuesta de la panista Josefina Vázquez Mota para realizar, a finales de junio, un debate sólo entre los dos “candidatos punteros” de la contienda electoral. Esa idea, reviró Quadri de la Torre, exhibe el “temor y la inseguridad” de la candidata de Acción Nacional frente a sus otros contendientes. En una visita por la zona alta del río Lerma, el abanderado del Panal, acotó: “Sinceramente es una propuesta lamentable para la democracia, los partidos, los electores, para los ciudadanos. Ojalá no se concrete porque entonces estaríamos asistiendo a una situación política en la cual el temor y la inseguridad se sobreponen a los intereses democráticos”. Acompañado por el presidente nacional del Panal, Luis Castro Obregón, y por la diputada local Lucila Garfias Gutiérrez, Quadri también recomendó a Vázquez Mota que haga uso personal de su cuenta en Twitter para evitar las críticas en esa red social. En la zona de las lagunas y ante una treintena de simpatizantes, Quadri sostuvo que “recomendaría a Josefina Vázquez Mota, en materia de redes sociales, que maneje directamente su cuenta de Twitter, que ella interactúe con los tuiteros, como lo hago yo, personalmente”. Incluso, el candidato presidencial del partido fundado por la líder magisterial Elba Esther Gordillo celebró que algunas encuestas lo ubiquen con una preferencia de 2% del electorado a sólo semana y media de campaña. “Existen candidatos que llevan seis años en campaña y que están estancados respecto de las preferencias electorales, o incluso van a la baja. Nosotros llevamos diez días. Hace un mes nuestra campaña era absolutamente desconocida y no teníamos ningún tipo de preferencia detectable estadísticamente por parte de las encuestas. Hoy ya se nos otorga 2% de las preferencias, lo cual lo considero un privilegio y un gran aliciente, pues esto representa cerca de 1.7 millones de votantes”. Y fue más allá: “Millones de personas ya vieron en nosotros una opción real y estoy convencido de que vamos a ir construyendo una base electoral sumamente competitiva. Otros llevan seis años de campaña y retroceden”, soltó en medio de los aplausos de sus escasos seguidores. Por el contrario, Quadri descartó dar “un golpe de timón” a su campaña, a la que consideró “muy creativa, innovadora y audaz”. El ambientalista precisó que “hemos tomado riesgos. No cualquiera tiene la audacia de iniciar una campaña presidencial en el mar con veintitantas embarcaciones, lo cual significa un riesgo logístico considerable”, refiriéndose al arranque de su campaña en la zona de arrecifes en el puerto de Veracruz, donde buceó. El también ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana aclaró que su campaña se relanza a diario y luego admitió que es necesario mantener el paso, darle más creatividad, profundidad y cobertura al recorrido por el territorio nacional. En Ciénegas y Lagunas de Salazar, donde los rayos del sol acrecentaban el mal olor de las aguas residuales ahí vertidas, Quadri de la Torre alzó la voz luego de la queja de un habitante de Almoloya del Río, quien denunció la presunta extinción de varias especies acuáticas. “Es una pena decirlo, y perdón porque yo sea un fuereño, pero el Alto Lerma, que era un vergel, que era un paraíso acuático, lo han convertido las pésimas políticas de agua que ha seguido México en un verdadero resumidero de contaminantes y en una cloaca”, acusó Quadri. “Es un cauce que sólo lleva aguas contaminadas, que ni siquiera merece el apelativo de río. Es un desagüe de aguas negras”, machacó. Enseguida propuso la creación de un organismo regulador del agua que vigile y administre el suministro en el Valle de México, así como la puesta en marcha de un sistema de pago por servicios ambientales, el cual permita hacer las inversiones necesarias para restaurar todo el sistema lagunar de la cuenca del Alto Lerma. Explicó que 70% del sistema de lagunas que almacena el agua de la Sierra Nevada, y en donde nace el río Lerma, se ha visto agotado sin que sus pobladores hayan visto beneficio alguno. Por esa razón demandó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retribuir a la población con pagos por servicios ambientales, ya que la explotación del recurso sólo les ha significado perjuicios económicos. El parque, advirtió, “pudo haber representado una zona turística, sin embargo, sólo dejó pérdidas por la desaparición de especies marinas, debido a la contaminación de estos cuerpos hídricos”.