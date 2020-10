Desde España, esposa de Javier Valdez exige a Peña que deje de espiar y dé resultados

MADRID (apro).— Al recibir la Placa de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), a título póstumo para su esposo Javier Valdez, Griselda Triana exigió que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, “salga de su burbuja y ofrezca resultados” por los crímenes, “en lugar de espiar periodistas y luchadores sociales”. Ante periodistas españoles de pie en homenaje a Valdez, su esposa dijo que no se dará un paso atrás en la exigencia de justicia por todos los periodistas asesinados en México. “No daremos ni un paso atrás, si nosotros no tenemos paz, el gobierno tampoco merece tenerla”, dijo en su mensaje. Triana volvió a demandar, una vez más, resultados en el crimen de su esposo, perpetrado el 15 de mayo pasado, “muy cerca del periódico Río Doce”, del que era uno de sus fundadores. “Qué pena que esté aquí por la tragedia y el dolor que embarga a la familia y a sus amigos que lo acompañaron en ese camino que alguna vez Gabriel García Márquez llamó como el mejor oficio del mundo”, dijo la esposa. En ese contexto de “horror e impunidad, Javier desarrollaba su trabajo y a pesar del miedo decidió quedarse en su tierra, donde finalmente fue asesinado. “Doce balas, una de ellas en la cabeza, fue lo que acabó con su vida”. “No tenemos la seguridad de que su crimen sea resuelto, pues todo indica que habrá de quedar impune. (Pero) no nos resigamos ni nos resignaremos a que así sea, por eso, desde Sinaloa, desde México y desde cualquier espacio, desde cualquier trinchera, continuaremos la lucha para que los crímenes de periodistas sean resueltos y se haga justicia”, advirtió Triana. En el acto donde otros periodistas también recibieron galardones de la APM, el periodista Juan Cruz reconoció que en una plática con Griselda Triana le hizo ver que le daba apuro, “vergüenza, recibir un premio el mismo día que rendimos un homenaje a un periodista que, solo por el hecho de serlo, ha sufrido el acoso al grado de ser asesinado, en la función de su trabajo, como consecuencia de su trabajo y eso deja pálidos los méritos de cualquier otro periodista frente a la tarea de gente como Javier Valdez. “Pero ella me dijo: ‘Nunca tenga usted vergüenza de ese oficio’”, relató Cruz. Por ello, al igual que lo propuso Victoria Prego, presidenta de la APM, Cruz también pidió a los periodistas “resistir”, porque “un periodista asesinado, es todos los periodistas asesinados. Cualquier periodista que recibe esa bala en Chechenia, Moscú o México, es para todos”, porque es un oficio de resistencia. Otros galardonados fueron los periodistas españoles que participaron en la investigación de los #PanamaPapers; Aitor Sáez, un periodista freelance que se ha distinguido por su trabajo y Nino Olmeda, de la agencia Servimedia, como periodista especializado.