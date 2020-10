Espionaje a periodistas y activistas en México, un crimen contra el público: Snowden

No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público. https://t.co/0MHAssgfMH — Edward Snowden (@Snowden) 20 de junio de 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exanalista de la CIA Edward Snowdeen consideró que el espionaje del gobierno mexicano hacia periodistas y defensores de derechos humanos es un crimen. A través de su cuenta de Twitter, señaló:Sbowden filtró en 2013 detalles de programas de espionaje de amplio alcance nacional e internacional y se refugió en Rusia para evitar ser procesado en Estados Unidos. Ayer, el diario estadunidense The New York Times reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anti-corrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado. El sistema o equipo cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en el 2011 por el gobierno de México a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil. “El acuerdo explicito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”, subraya el reportaje firmado por los reporteros Azam Ahmed y Nicole Pelroth. El espionaje del gobierno de Peña Nieto se sustenta en la activación del software de Pegasus en los teléfonos inteligentes. “La compañía simplemente le cobra al gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650 mil dólares encima de otro cargo de 500 mil dólares por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO; revisadas por el The New York Times”, enfatiza el reportaje que en las páginas interiores ocupó ayer dos planas completas.