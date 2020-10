Yunes amenaza: Peña, 'beneficiario” de Duarte

–Los 3 mil millones, “médula de la corrupción” –Anaya calla; lo ve presidenciable CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo asedio priista y abandonado por el PAN de Ricardo Anaya, quien lo ve como presidenciable, Miguel Ángel Yunes se ve tambaleante como gobernador electo de Veracruz, pero para evitar su caída anuncia que ya llegó “a la médula de la corrupción” del gobierno de Javier Duarte y amaga con revelar la identidad de los “beneficiarios”. Si la información “cimbrará a México”, como dice, entonces no puede ser otra que los miles de millones de pesos que involucran a Enrique Peña Nieto y su elección en 2012. Y si esto es así, como aseguran que es en el entorno de Yunes Linares, entonces el escándalo de corrupción que se gesta será mayúsculo para Peña Nieto y el PRI, ante el cual la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec será una bagatela. En efecto, entre 2011 y 2012, año de la elección presidencial que oficialmente ganó Peña, el gobierno de Duarte retiró de una cuenta de Banco Santander aproximadamente 3 mil millones de pesos en efectivo sin que se conozca el destino, según lo reveló Felipe Calderón, el 30 de mayo de este año, en un mitin de apoyo a Yunes, en Veracruz, su aliado desde 2005. “Hoy vengo a responder a mi conciencia para darles una información que es de ustedes. ¿Saben cuánto dinero retiró el gobierno de Veracruz en un año de esa cuenta en efectivo? Tres mil 400 millones de pesos en efectivo. ¡Eso no puede ser!”, exclamó Calderón, aunque al día siguiente precisó que la cifra fue de 2 mil 993 millones. Después de esto alguien, presumiblemente el propio Calderón, hizo circular un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, de febrero de 2012, relacionado con la investigación que se inició tras el decomiso de la Policía Federal (PF) de 25 millones de pesos en efectivo en un avión propiedad del gobierno de Veracruz, el 28 de enero, en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, y que justamente involucraba los 2 mil 993 millones. En el oficio se indica que Victoria Pacheco Jiménez, subprocuradora de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, como parte de la averiguación previa AP/PGR/MEX/TOL/VI/310ª/2012, “información sobre movimientos inusuales relevantes o preocupantes y de internación o salida de dinero del país a que se refiere la legislación aduanera, respecto de Miguel Morales Robles y Said Sandoval Zepeda”. El 3 de febrero de 2012, la UIF informó a la PGR que, respecto de Miguel Morales Robles, se localizaron dos operaciones inusuales y ocho operaciones inusuales a nombre de otros sujetos, relacionados con Miguel Morales Robles, además de cuatro operaciones relevantes, mientras que de Said Sandoval Zepeda no se localizaron operaciones. Los tres eran personeros de Duarte. La información de la UIF a la PGR, contenida en ese documento de carácter oficial, es contundente: “Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, en los últimos trece meses el gobierno del Estado de Veracruz (GEV) dispuso de $2,993,000,000 MXN en efectivo, lo que representa el 40% del total de sus retiros en esta cuenta. En el análisis de la operativa se puede observar que la cuenta es alimentada en su mayoría con recursos provenientes de Bancomer mediante SPEIs y los recursos son retirados en efectivo el mismo día por cantidades cerradas. “A manera de ejemplo puede citarse el comportamiento de los siguientes meses: En octubre de 2011 se recibieron en esta cuenta 5 transferencias, cada una por $30,000,000 mismas que fueron retiradas en efectivo el mismo día. Idéntica situación se observa en el mes de noviembre. En el mes de diciembre se recibieron ocho transferencias, cada una por $30,000,000 y dos transferencias cada una por $50,000,000 todas ellas retiradas en efectivo el mismo día”. Como ya se dijo, los 25 millones de pesos decomisados en el aeropuerto de Toluca procedían de la misma cuenta de Santander y, aunque tuvieron que ser devueltos por orden de un juez, siempre se sospechó que estos recursos, como muchos otros, estaban destinados al financiamiento de la campaña presidencial de Peña. Por eso cuando Yunes afirma que ha llegado “a la médula de la corrupción” de Duarte y amaga con identificar a “sus beneficiarios”, una información que “cimbrará México”, sin duda se refiere a este capítulo de 2012, del que tiene conocimiento Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda que fue coordinador de la campaña presidencial. Con tamaño expediente guardado en bóvedas, es previsible que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalide el triunfo de Yunes y tomaría posesión, el 1 de diciembre, sin que se le investigue por corrupción en la Fiscalía de Veracruz y la PGR. Pero llama la atención que Televisa, cuyo vicepresidente Leopoldo Gómez es hermano de la titular de la PGR, Arely Gómez, atienda de manera inusual la situación de Veracruz, sobre el cual guardó silencio durante el gobierno de Duarte, quien anunció ante el conductor Carlos Loret de Mola que solicitaría licencia y a su vez Denise Maerker acalambró a Yunes. Mientras Yunes hablaba de que el tiempo le dio la razón por el desastre heredado por Duarte y que a partir del 1 de diciembre combatirá “con todo la corrupción en Veracruz y en todo el país” –hablando ya como aspirante presidencial–, Maerker le preguntó cuatro veces si estaba físicamente en México. “Estoy en México, claro”, respondió el expriista que, según sus allegados, buscará ser parte del elenco de presidenciables del PAN. –¿No sientes que te van a detener ni estás tratando de evitarlo? –No, de ninguna manera. ¿Por qué me van a detener?Si Duarte, el sátrapa de Veracruz, ya huyó como parte de una estrategia de defensa, lo que hizo fue imitar a Guillermo Padrés, el exgobernador panista de Sonora, acusado también de corrupción a nivel local y en la PGR. Defendido por Antonio Lozano Gracia, íntimo de Calderón, Margarita Zavala y Diego Fernández de Cevallos, sus impulsores como procurador general de la República con Ernesto Zedillo, Padrés podrá no haber saqueado Sonora en la dimensión de Duarte en Veracruz, pero, en la justicia selectiva en curso, su caso recibirá un trato idéntico…