FAO: América Latina debe transformar su sistema alimentario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el 2050 la demanda mundial de alimentos crecerá un 50% y América Latina y el Caribe deberá transformar su sistema alimentario para suplir la demanda de productos inocuos, diversos y saludables, de acuerdo con las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Durante la Conferencia Regional de la FAO, el representante regional Julio Berdegué señaló que la región es la mayor exportadora neta de alimentos del mundo, sin embargo explicó que "no se trata solamente de producir más", sino de mejorar el comercio y ampliar el acceso a mejores mercados, en especial para la agricultura familiar, la pesca artesanal y la Pyme alimentaria. De acuerdo con la FAO, el hambre y la malnutrición en estos países no son causadas por falta de comida, sino por la pobreza y las desigualdades. Berdegué lamentó que la región es el lugar más caro para comer saludablemente, mientras que comer mal es demasiado barato. "No podemos seguir coexistiendo con el hambre, el sobrepeso y la desnutrición crónica infantil. No sólo porque es una injusticia, sino porque no podemos darnos ese lujo", advirtió la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz. "Debemos avanzar hacia sistemas agroalimentarios que provean alimentos saludables y nutritivos a todos y todas, transitar hacia una ruralidad próspera e inclusiva, sin pobreza y con oportunidades, y asegurar la sostenibilidad ambiental y la mitigación, adaptación y resiliencia climática", agregó Berdegué. Para erradicar la pobreza rural, la FAO propuso la Iniciativa Mano de la Mano, enfocada en los países y territorios más rezagados y con especial atención a las mujeres rurales, los agricultores familiares y los pueblos originarios y afrodescendientes. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, detalló que el programa es una respuesta proactiva para salir de la crisis estructural causada por la pandemia del covid-19, "una crisis que ha generado una reflexión sobre el estado de la agricultura en el mundo entero". En ese sentido, el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Augusto Valderrama, apuntó que "el sector agropecuario está llamado a jugar un papel prioritario para superar la pandemia" por lo que todos los países deben establecer políticas para fortalecerlo. Los ministros coincidieron en la necesidad de una transformación de los sistemas agrícolas alimentarios y la creación de alianzas público-privadas para fortalecer y desarrollar al sector de manera sostenible. Asimismo, subrayaron la urgencia de disponer de recursos adicionales. Berdegué explicó que la FAO buscará reforzar su colaboración con la sociedad civil, la ciencia, la academia y los parlamentarios, además de que se esforzará por "cerrar el déficit de colaboración con el sector privado". Asimismo, recordó que el campo no es solo alimentación, "es también agua fresca, paisajes, biodiversidad, energía limpias y turismo", y aseguró que "reducir la huella ambiental y climática de la agricultura regional puede ser un motor de innovación, de nuevas inversiones, nuevos y mejores empleos, y más espacio para la agricultura familiar y las Pymes rurales". Mientras que el ministro de Agricultura de Uruguay, Carlos Maria Uriarte, señaló que la región debe virar "hacia una agricultura económicamente rentable, socialmente responsable y ambientalmente regenerativa".