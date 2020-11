San Francisco anuncia una prórroga de restricciones ante el aumento de casos de coronavirus

MADRID (EUROPA PRESS).- Las autoridades sanitarias de la ciudad de San Francisco, California, han anunciado este martes que retrasarán algunas de flexibilizaciones que tenían previstas para los próximos días, debido a un aumento en el número de nuevos casos, pese a que cuentan con una de las tasas más bajas de incidencia de la pandemia del estado, con 13.139 contagios acumulados y 151 fallecidos.

"Desafortunadamente, hemos estado en esto durante mucho tiempo, y la gente está cansada y se ha vuelto complaciente", ha dicho la alcaldesa demócrata London Breed, informa el periódico 'Los Angeles Times'.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor a partir de la media noche de este viernes al sábado, hora local, y afectarán especialmente a los establecimientos de hostelería que continuarán sin poder servir dentro de los locales. Otras instalaciones como gimnasios, teatros, o cines, verán reducido su aforo, mientras que las escuelas secundarias continuarán cerradas.

A diferencia de otras ciudades de California, las autoridades de San Francisco han gestionado la situación de la pandemia de manera más restrictiva, logrando la menor tasa de infección de todo el estado.

No obstante, el número de casos se ha duplicado desde octubre, por lo que desde la secretaría de Salud de San Francisco, su director, el doctor Grant Colfax, ha lamentado que se esté dando "un paso atrás" y ha pedido a los ciudadanos especial cuidado de cara a las vacaciones de Navidad.

"Necesitamos recordar que el virus no sólo está todavía entre nosotros, sino que está más que nunca. Desafortunadamente, el virus no tiene fronteras, no tiene límites y, desde luego, no tiene horario de vacaciones", ha apuntado Colfax durante una conferencia de prensa este martes.

Colfax ha explicado que entre el 21 de octubre y el 5 de noviembre, la tasa de contagios pasó de 3.7 casos por cada 100 mil personas a 9, lo que supone un promedio de 80 positivos diarios, frente a los 32 de media que se registraban a finales del mes de octubre.

Una situación, ha señalado, que se ha estado produciendo en otras regiones de California, que ha experimentado un aumento de casos del 29 por ciento, como en los condados de Santa Cruz, o Contra Bahía, quienes también anunciaron una prórroga de las restricciones.

El estado de California ha confirmado hasta el momento 990 mil 838 casos acumulados, después de los 8 mil 100 positivos registrados en las últimas 24 horas, y 18 mil 71 muertes, tras sumar otras 68 este martes. A nivel nacional, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 10.2 millones de casos y 239 mil 600 fallecidos.