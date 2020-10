Trump rechaza comprometerse a entregar el poder si pierde la elección

Nota relacionada:

MADRID (Europa Press).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó comprometerse a garantizar una transición de poder pacífica en caso de perder las elecciones, previstas para noviembre, reavivando así las preocupaciones de varios sectores que temen que no renuncie a su cargo tras las comicios. “Bueno, vamos a tener que ver qué pasa", respondió Trump cuando se le cuestionó directamente si se comprometería a garantizar una transición pacífica.La reticencia de Trump a hacer este compromiso está vinculada a sus preocupaciones sobre las papeletas electorales, ya que insiste en su aseveración de que, si las elecciones se llevan a cabo por correo, estarán plagadas de “fraudes”. "Me he quejado firmemente sobre las papeletas y las papeletas son un desastre", zanjó el presidente durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, recogida por la cadena de televisión CNN. “Deshazte de las papeletas y (...), francamente, no será un desastre", agregó, asegurando que, en tal caso, "habrá una continuación" y reiterando que "las papeletas están fuera de control".Los demócratas estadunidenses temen que Trump intente aferrarse al poder. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, incluso sugirió que el presidente tendría que ser "fumigado" del Despacho Oval si se niega a aceptar los resultados de los comicios. No es la primera vez que el presidente, que ha admitido que el resultado de las elecciones podría ser "ajustado", desliza un comentario parecido. De hecho, ha llegado a bromear, según él, con la idea de permanecer en la Casa Blanca más allá de los dos mandatos presidenciales que autoriza la Constitución del país. En cuanto a unas elecciones en las que se dé prioridad al voto por correo, Trump ha pronosticado que serían "las más fraudulentas de la historia", algo de lo que avisó desde hace meses sin aportar prueba alguna, según sus críticos y analistas electorales.Las últimas declaraciones de Trump fueron recibidas con sorpresa por Joe Biden, quien incluso reconoció "no saber qué decir" ante las reiteradas sospechas planteadas por el actual mandatario. "¿En qué país vivimos?", se preguntó el exvicepresidente y candidato presidencial demócrata en declaraciones a los periodistas, según The Hill. También se pronunció el senador republicano Mitt Romney, quien aunque no aludió directamente a Trump, sí subrayó en Twitter que "la transición pacífica de poderes es fundamental para la democracia". "Sin ella, seríamos Bielorrusia", añadió, considerando "impensable e inaceptable" que un presidente pueda no respetar preceptos constitucionales.