La salida de Reino Unido de la UE "no es algo que haya que celebrar": Irlanda

MADRID (EUROPA PRESS).- El ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simon Coveney, declaró que la salida formal de Reino Unido de la Unión Europea (UE) "no es algo que haya que celebrar", en respuesta a las declaraciones de júbilo de dirigentes británicos como el primer ministro Boris Johnson.

Coveney lamentó "el fin de una era", y en una entrevista con el periódico irlandés 'Irish Independent' subrayó: "Durante 48 años, Reino Unido ha sido una pieza central de la Unión Europea. Ahora termina finalmente el periodo de transición post Brexit. Para nosotros, en Irlanda, no es algo que haya que celebrar".

Añadió: "Hemos evitado el dramático problema que supondría que no hubiera acuerdo comercial para el Brexit, pero eso no significa que las cosas no estén cambiando drásticamente, porque lo están".

Así, advirtió de "más problemas y más retrasos y por consiguiente más costes para los negocios. Esa es la parte mala del Brexit (...). Una cosa como el Brexit no pasa sin que haya problemas e inconvenientes". Igualmente mencionó los "controles, declaraciones, burocracia y papeleo".

Coveney aseguró que el acuerdo protege a Irlanda de todas las "vulnerabilidades fundamentales", aunque reconoció que no están satisfechos con el acuerdo en lo que respecta a la pesca.

"Un área en la que se nos ha pedido asumir un cierto dolor, con lo que no estoy totalmente contento, es la de la pesca. Seguimos trabajando para poder garantizar un reparto justo y poder apoyar al sector pesquero", explicó.