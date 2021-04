Hombre sufre reacción grave en la piel tras recibir vacuna contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Richard Terrell, de 74 años, recibió el 6 de marzo la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Johnson & Johnson. Cuatro días después comenzó a sentir molestias en la axila, su piel se hinchó y quemó, como una reacción al biológico, de acuerdo con información publicada por The Sun.

Al adulto mayor le aplicaron la primera dosis en Ashland, Virginia, Estados Unidos, y días después su piel empezó a sufrir erupciones, se tornó color rojo brillante y luego su cuerpo se hinchó, por lo que fue hospitalizado durante cinco días en el Centro Médico VDU, luego de lo cual fue dado de alta para recuperarse en su casa.

“Todo pasó tan rápido. Mi piel se me despegó. Todavía está cayendo en mis manos ahora. Comencé a sentir una pequeña molestia en la axila y luego, unos días después, comencé a tener un salpullido con picazón, y luego comencé a hincharme y mi piel se puso roja”.

Primero fue a un dermatólogo porque su piel empeoró, y el 19 de marzo lo enviaron a urgencias médicas porque sus piernas y manos estaban irreconocibles y su piel se enrojecía y parecía que tenía parches.

“Sentía escozor, ardor y picazón. Cada vez que doblaba los brazos o las piernas, como la parte interior de la rodilla, me dolía mucho la piel inflamada y frotándose contra sí misma”.

Pese a todo y a que todavía sigue débil, se dijo agradecido por recibir la vacuna contra el covid-19.

El médico de Terrel confirmó que se trató de la reacción a un medicamento con su composición genética y el tipo de vacuna.

“Descartamos todas las infecciones virales, descartamos el propio covid-19. Nos aseguramos de que sus riñones e hígado estuvieran bien y finalmente llegamos a la conclusión de que la causa era la vacuna que había recibido”, explicó el dermatólogo hospitalario de Virginia Commonwealth University Health, Fnu Nutan.

Advirtió que, de no haberse tratado, su vida corría peligro, porque “la piel es el órgano más grande del cuerpo y cuando se inflama como el suyo puede perder muchos líquidos y electrolitos”, aunque también aseguró que una reacción tan grave es extremadamente rara.

“Si se analiza el riesgo de reacciones adversas a la vacuna, es muy, muy bajo. No hemos visto una gran preocupación en absoluto. Soy un gran defensor de la vacuna.”



Su caso fue informado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Nutan exhortó a la población a no usar estas respuestas poco comunes como razones para no vacunarse, pues ha visto peores síntomas de covid-19.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha dicho que esta vacuna es 85% efectiva para prevenir la enfermedad grave y 66% de protección general en casos moderados, y que ha tenido efectos secundarios notablemente más leves que las vacunas de Pfizer y Moderna.