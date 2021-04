Un cura le arranca el cubrebocas a una mujer y dice que usarlo "es una babosada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 28 de marzo último, en la misa de Domingo de Ramos, un sacerdote del departamento de Copán, municipio de Corquín, Honduras, le quitó el cubrebocas a una señora y después pidió a los feligreses hacer lo propio porque usarlo, dijo, es una “babosada”.

El episodio fue grabado y subido a las redes sociales al punto que se viralizó.

“El viernes en acción, no perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro esta babosada”, dijo y se dirigió a una mujer que usaba cubrebocas y lo aventó.

“Mierda qué, si estás feliz así. Mire yo cómo ando. Aquí ¿qué será? ¡Vámonos libres! ¡Descubrámonos, vaya! No me voy de aquí hasta que se quiten las mascarillas”, aseguró y la gente se comenzó a quitar la mascarilla.

Una persona señaló: “La muerte nos va a llegar de cualquier forma” y el sacerdote respondió: “De cualquier forma”, luego reprendió a otra persona: “Allá la veo escondiendo, ¡ey! ¡ey! ¿vení?”

“El día que nos toque que vamos a morir, vamos a morir. Y vamos a morir en pie, y esperamos un ataúd o cualquier babosada. Debemos tener la confianza en Dios. Esta babosada, pero ¡ey, vení! Quitátela” y como no quiso, fue hasta donde estaba un hombre y le dijo: “¿Cómo es posible? ¡Un hombre de Dios! Bye, la mierda, ¡ve!

“Es puro negocio, que valen 30, que valen 60, que valen 100”, indicó y le llamó a otra muchacha que no se acercó.

“Nosotros vamos a comer, con tal de que allá frijolitos, pacayas, chicuilotes, somos felices, con huevitos y gallinas y todo, aquí somos felices. Es el Domingo de Ramos para andar así todos esclavizados. ¡No me voy de aquí hasta que se quiten las mascarillas! Ok. Si es Domingo de Ramos tiene que ser Domingo de triunfo” y otra señora lo secundó: “De salud, de amor, de generosidad, en el más pequeño cabe amor”.

El sacerdote les advirtió: “No quiero que entren a la Iglesia con mascarillas, babosadas no. Miren, por ejemplo, yo tengo a esta señora que tiene 82 años y sin mascarilla ¿ve?” y ella le respondió: “Mire, yo desde que empezó eso, ¿no? Confío en Dios y en la Virgen María.”

El sacerdote se llama Rolando Peña, de 60 años.

Las redes reaccionaron. Algunos usuarios defendieron la fe y otros criticaron la irresponsabilidad tanto del sacerdote como de los fieles católicos.

Al día siguiente, el padre Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, comentó a la televisión hondureña: “Esto no debió ocurrir, se nos prohibió que se hicieran procesiones, que dejáramos de usar la mascarilla desde la Iglesia, pero investido como sacerdote y sobre todo como ser humano usted no puede actuar así ante otro ser humano.”

Recordó que “hay una orden desde la Santa Sede donde todos estamos y debemos acatarlas. Esto distorsiona el mensaje”, añadió.

Padre Juan Ángel López en #LaTarde: Esto no debió ocurrir, se nos prohibió que se hicieran procesiones, que dejáramos de usar la mascarilla desde la iglesia. Pero investido como sacerdote y sobre todo como ser humano usted no puede actuar así ante otro ser humano. pic.twitter.com/zB4xuiqRbD — TSiHonduras (@TSiHonduras) March 29, 2021

El obispo de la Diócesis de Occidente, a la que pertenece el templo de Corquín, aseguró que el sacerdote no tiene autoridad para obligar a los feligreses a incumplir las medidas sanitarias.

“Si él no quiere usar la mascarilla que no la use, pero la gente debe usarla porque hay contagio”, dijo a medios hondureños.

En redes sociales también lanzaron críticas:

“Sacerdote católico quita mascarillas a sus feligreses y pide no usarlas. Es una absoluta irresponsabilidad de este curita, si a la gente le da Covid-19 ¿acaso cree que con oraciones los va a salvar?”

Sacerdote católico, quita mascarillas de sus feligreses y pide no usarlas. Es una absoluta irresponsabilidad de esté curita, si a la gente le da COVID-19, acaso cree que ¿con oraciones los va a salvar?. https://t.co/cNLbDmsKOd — Honduras Atea (@Ateoshn) March 29, 2021

“La actitud de este sacerdote es de irrespeto, arrancarle la mascarilla a una persona, increíble. El Papa Francisco debe tomar decisión sobre su sucedido en Honduras”.

La actitud de este sacerdote es de irrespeto, arrancarle la mascarilla a una persona, increíble. El Papa Francisco debe tomar descision sobre lo sucedidocerdote en Honduras arranca mascarilla a fieles https://t.co/ItDwTQSZrP vía @tvnnoticias — jilma sanchez (@jilmasan27) March 31, 2021

El covid-19 en Honduras

Al 30 de marzo de 2021, Honduras tenía 539 nuevos casos de Covid-19, con lo que suman 188 mil 514 casos confirmados de contagiados del virus SARS-CoV-2, 14 fallecidos ese día, con los que se suman 4 mil 599, así como 656 nuevos recuperados, para dar un total de 72 mil 644 personas que vencieron a la Covid-19, de acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó la Secretaría de Salud de Honduras en redes sociales.