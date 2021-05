Macron pide recursos para restringir vídeos de atentados terroristas publicados en Internet

PARÍS (DPA/EP).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a la comunidad internacional que encuentre soluciones para eliminar los vídeos de atentados terroristas que los propios responsables de los ataques cuelgan en Internet.

El mandatario realizó esta solicitud durante una cumbre sobre la lucha internacional contra la difusión on-line de atentados terroristas, en un discurso dedicado a la memoria del profesor Samuel Paty, asesinado a mediados de octubre en un acto de terrorismo islamista, cuyo responsable se jactó del crimen en las redes sociales.

"No se puede olvidar y no se olvidará. Esto no puede ni debe volver a suceder", declaró Macron en declaraciones a través de un enlace de video en la inauguración de la cumbre del aniversario del Llamamiento de Christchurch, en recuerdo de otro acto de terrorismo: una masacre contra una mezquita de esta localidad neozelandesa, difundida en directo por su responsable mientras mataba a medio centenar de personas.