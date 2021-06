Presidente de Filipinas encarcelaría a quienes no se vacunen contra covid-19

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado este lunes con encarcelar a las personas que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus.

"No me malinterpreten, hay una crisis en este país, hay una emergencia nacional. Si no quieres vacunarte, te arrestaré", ha manifestado el mandatario en un discurso, según recoge el portal local GMA.

Duterte ha hecho estas declaraciones al considerarse "exasperado" por informes de que personas que han rechazado recibir el inmunizador en Manila, mientras en el país se intenta acelerar el proceso ante el riesgo de la variante Delta.

Filipinas tiene la intención de vacunar al menos a 58 millones de personas este año para lograr la inmunidad colectiva contra el coronavirus. Hasta el momento, 2,1 millones de personas han recibido el esquema completo, mientras se han aplicado un total de 8,4 millones de dosis.

LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Por otro lado, en el mismo discurso, Duterte ha arremetido contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) por la investigación que la Fiscalía tiene pendiente sobre asesinatos vinculados a la lucha contra las drogas.

El mandatario filipino ha tildado al tribunal como una "mierda" y ha insistido en no cooperar con la investigación que este tiene abierta. "Son antiguos colonizadores, no han expiado sus pecados contra los países que invadieron, incluida Filipinas (...). Ahora intentan crear un tribunal fuera de nuestro país y hacernos responsables de enfrentarnos a ellos", ha criticado, recoge la agencia DPA.

El TPI inició el 8 de febrero de 2018 un examen preliminar sobre la represión del Gobierno filipino en el marco de la lucha las drogas. La semana pasada, la fiscal jefe saliente, Fatou Bensouda, dijo que buscaba una investigación completa, citando "bases razonables para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad" en este contexto.

Duterte dijo que estaría dispuesto a enfrentarse a las acusaciones "ante un juez filipino". Más de 7.000 personas han muerto en operaciones policiales contra las drogas en el país en los últimos cinco años.