Trasladan a Los Ángeles a Harvey Weinstein; enfrenta 11 acusaciones por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exmagnate de cine Harvey Weinstein, de 67 años, fue extraditado a Los Ángeles, California –donde forjó su nombre, carrera y poderío como productor de cine–, para enfrentar otros cargos de agresión sexual que se suman a la sentencia de 23 años que ya estaba cumpliendo por violación y agresión sexual en Nueva York, informaron medios internacionales.

“Esta mañana, aproximadamente a las 9:25, la custodia del Sr. Harvey Weinstein fue entregada a los funcionarios correspondientes para su transporte al estado de California según una orden judicial”, señaló el portavoz del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York, en un comunicado retomado por Los Angeles Times.

El sujeto salió al público vestido con camisa blanca y pantalones color caqui, en silla de ruedas y el andador que ha usado en público.

El exproductor cinematográfico estaba preso en el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York y desde ahí informaron del traslado desde el martes a Los Ángeles, indicaron a Business Insider.

Sus abogados alegaron en un video que el sujeto no goza de buena salud y que debería comparecer mediante videoconferencia. No está claro cuándo se realizará un juicio, pues los tribunales han retrasado los juicios por el coronavirus, aunque se espera que el miércoles 21 sea imputado.

En abril pasado, el Gran Jurado del Condado de Los Ángeles presentó una acusación formal de 11 cargos contra Weinstein por agresión sexual de 5 mujeres distintas, entre 2004 y 2017, mismos que él negó.

Los cargos son por violación, 4 por sexo sin consentimiento, 2 por violencia sexual con restricción y 1 por penetración sexual con uso de la fuerza. La extradición fue aprobada por un juez de Nueva York en junio.

“Lucharemos para que Harvey reciba el cuidado médico que necesita y, por supuesto, para que sea tratado justamente. Debido proceso, presunción de inocencia y un juicio justo son todavía sus derechos”, confirmó Juda Engelmayer, el encargado de las relaciones públicas de Weinstein, indicó El País México.

De ser hallado culpable en Los Ángeles podría enfrentar una sentencia de 140 años de prisión o lo que es lo mismo, cadena perpetua.

¿Qué hizo Weinstein?

En octubre de 2017, The New York Times y The New Yorker publicaron declaraciones de más de 90 mujeres que acusaron a Weinstein de conducta sexual inapropiada, lo cual desencadenó el movimiento #MeToo.

En 2018, el exproductor fue acusado de violación y agresión sexual en Manhattan, delitos cometidos entre 2004 y 2013, publicó Telemundo News.

En marzo de 2020 fue declarado culpable de los cargos y actualmente cumple una sentencia de 23 años de prisión en el centro de máxima seguridad el Wende Correctional Facility, en Alde, Nueva York, al ser encontrado culpable de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado, indicó Univisión.

“Harvey Weinstein siempre ha mantenido que cada uno de sus encuentros físicos, a lo largo de su vida, han sido consensuados. Eso no ha cambiado”, indicó su vocero Juda Engelmayer, según Univisión.

La Ley de California indica que el juicio debe llevarse a cabo durante los 120 días siguientes a la extradición, es decir, a mediados de noviembre.

La única víctima que ha hecho pública su identidad es Lauren Young, de 27 años, quien lo acusó de haberla llevado a una habitación del hotel Montage, en Beverly Hills, en 2013, cuando tenía 22 años, luego de una reunión donde le quiso mostrar unos guiones de su autoría.

“Estaba muy emocionada por hacer redes y vender mis ideas”, indicó en el juicio de Manhattan en 2020, en el que testificó contra el excineasta. Dijo que en la habitación del hotel la manoseó, le tocó los senos y se masturbó hasta eyacular en el piso del baño donde la arrinconó.