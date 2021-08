"Salven a mi bebé", gritan madres afganas desesperadas para que soldados de EU se lleven a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Las evacuaciones en Kabul, la capital de Afganistán, se ha ido complicado porque los talibanes impiden el acceso al aeropuerto que, desde que tomaron el poder, deja estampas de miles de personas desesperadas por salir del país.

Incluso, muchos han pedido a soldados estadunidenses que se lleven a sus pequeños hijos para salvarlos.

Las imágenes de estadunidenses, ingleses, españoles y funcionarios de las embajadas evacuados distan mucho de la realidad que viven los afganos que intentan, por su cuenta, huir del país.

Los talibanes los repelen a tiros cada vez que se acercan en grupos a las puertas del aeropuerto, informó Telecinco.

#Recordamos | La desesperación de los afganos en Kabul: ofrecen a sus bebés en el aeropuerto para que se los lleven del país

“El caso es tal que se han llegado a ver imágenes de desesperación de gente ofreciendo a sus bebés y a sus niñas, esperando que los marines los metan en cualquier avión y se los lleven de la ciudad”, añadió.

También hay adolescentes que nacieron en la libertad, pero ahora les espera un matrimonio forzado con un talibán y que también imploran por su salvación, pues el miedo se refleja en sus miradas ante el incierto futuro que les espera en Afganistán.

La madrugada del jueves llegó a Madrid el avión A400M con 55 españoles y colaboradores afganos. Un día antes habían partido desde Dubái a la base aérea de Torrejón de Ardon, donde se habilitó un dispositivo de acogida con tiendas de campaña y pabellones.

Fueron recibidos por los ministros de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien escribió en Twitter que estarán 72 horas en una instalación temporal y luego serán trasladados a un sistema de acogida para iniciar su proceso de integración.

Esta madrugada he explicado cómo será la acogida de las familias afganas evacuadas. Pasarán un máximo de 72 horas en el dispositivo provisional de la base de Torrejón antes de pasar a los recursos del sistema de acogida del Estado, donde comenzarán su proceso de integración

Otro video que se viralizó es el de una niña levantada por encima del muro perimetral para ser entregada a soldados estadunidenses y otro bebé que pasa de mano en mano en una cadena humana para acercarlo a algún militar para que lo saque del país. Hasta ese punto llega su desesperación.

#Afganistan: La situación en tan crítica en las afueras del aeropuerto de #Kabul, que padres entregan a sus hijos a los soldados de los Estados Unidos por arriba de los muros.

Sin embargo, el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, advirtió que ya no es posible sacar de Afganistán a menores no acompañados.

“No podemos tomar a un menor por nuestra cuenta. Se llevaron a la niña porque también se llevarán a la familia. Es muy, muy difícil para esos soldados, como muestran las imágenes, lidiar con algunas personas desesperadas, muchas de las cuales sólo quieren salir del país”, explicó el funcionario a medios internacionales.

uD83CuDDE6uD83CuDDEB #Kabul

Las Mujeres afganas pidiendo a los soldados estadounidenses que acepten a sus hijos para que pueda evacuarlos del país, ya que ellas no pueden salir de Afganistán.

Otro soldado contó cómo madres les gritaban “salven a mi bebé” y les arrojaban a los pequeños.

"SALVEN A MI BEBÉ"



"SALVEN A MI BEBÉ"

Las desgarradoras imágenes fueron tomadas a las afueras del aeropuerto de Kabul, donde familias entregan a sus hijos a los soldados estadounidenses con tal de que estos puedan abandonar Afganistán, tras la toma del poder por parte de los talibanes.

Algunos se cayeron sobre el alambre de púas. “Fue horrible. No había un hombre entre nosotros que no llorara por la situación”, señaló el militar a The Independent.