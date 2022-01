Falsa, la portada de la revista Time con soldados de la ONU que combaten el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Verificadores de información confirmaron que la revista Time no publicó ninguna portada de un soldado apuntando un arma con el logotipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulada: “Equipo de respuesta a Covid”, como se difundió en redes sociales.

Medios verificadores de la AFP, Maldito Bulo y El Sabueso aseguraron que se trata de una ilustración hecha por el artista Johnson Ting, quien la creó en agradecimiento a los profesionales de la salud que combaten a covid-19.

Ting publicó esa ilustración en abril de 2020 en su sitio web oficial, junto a un video en el que mostró cómo realizó la ilustración. El soldado portó el logotipo de la ONU y las iniciales CRT que, según estas publicaciones, significa: “Covid Response Team”.

¿Por qué tanto armamento para controlar un virus? No es para controlar al virus, es para controlar al mundo por medio de un ejército mundial liderado por las tropas de la ONU. Quien no quiera creer aún, que no crea, la portada refleja de que se ha tratado siempre: Control mundial (sic)”, fue el mensaje con el que se compartió la imagen en Facebook y Twitter, principalmente.

Además del soldado, en la supuesta portada se lee: “¡Quién es el equipo de respuesta covid? Tiempos drásticos, medidas drásticas”.

De acuerdo con estos medios de verificación “es un bulo”, un montaje de un artista conceptual de videojuegos y en el archivo de la revista TIME no aparece publicada la portada que, incluso, está fechada un día que todavía no llega, el 23 de diciembre de 2022.

La imagen ha sido compartida infinidad de veces en otros países, principalmente latinoamericanos, donde miembros de verificadores como Maldita.es de la International Fact-Checking Network y AFP Factual Colombia, Bolivia Verifica y Colombia Check han desmentido que la imagen se publicó en la revista Time.