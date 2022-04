Mujer exhibe a médicos que buscaban tutoriales en YouTube antes de operarla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una mujer puso en evidencia a sus doctores porque estaban buscando tutoriales en YouTube sobre cómo debían realizar una cirugía para quitarle un quiste; después de exhibirlos, la paciente aseguró que todo se trató de una broma.

En su cuenta de TikTok, la usuaria @isy_lynott escribió: “El doctor viendo videos en YouTube de cómo curar mi quiste”.

En el video, que rápidamente se hizo viral y ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, se puede ver a los doctores atentos a la pantalla de una computadora viendo un tutorial.

Después, la paciente mostró su cara de preocupación, resignación y consternación por la actitud de los médicos, pero bromeó asegurando que los doctores se graduaron en la “universidad de YouTube”.

Tras el viral video, trabajadores de la salud le aseguraron a la mujer que era normal consultar tutoriales en esta red social, porque no siempre son capaces de retener toda la información médica que necesitan para sus labores diarias y eso los ayuda a capacitarse.

La usuaria dijo que entendía que los doctores y enfermeras no fueran enciclopedias andantes y sostuvo que su video “era una broma” de la cual se reía junto con un amigo antes de su cirugía.

“Agradezco a todos los doctores y enfermeras. Entiendo que no son enciclopedias andantes y este tiktok fue una broma. Me alegro que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo”.