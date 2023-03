Jóvenes sufren accidente carretero por ir cantando y grabando un TikTok

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Unos jóvenes que viajaban en una camioneta tipo Hyundai Tucson sufrieron un accidente mientras se grababan en vivo para la plataforma TikTok, cantando la canción “California”, de Feid.

“Bebé me siento en California, porque fumo y no me dicen nada”, coreaban los jóvenes justo en el momento en que la conductora pierde el control del vehículo.

El accidente quedó registrado en el clip. La camioneta quedó volcada en el pavimento, en la zona rural de Sahagún, en Córdoba, Colombia.

En el video se ve a la conductora fijar su atención en el celular de su amiga copiloto, y empiezan a cantar, sin poner atención en el camino.

El automóvil se volcó, pues la conductora perdió el control de la unidad y se salió del camino, mientras sus amigas gritan de pánico.

“¡El carro de mi papá! ¡El carro de mi papá!”, dijo la conductora. “Estrellé el carro de mi papá”, añadió, pues aunque ellos no sufrieron daños mayores, el automóvil quedó destrozado.

En Sahagún (Córdoba) mientras conducían por la zona rural del municipio perdieron el control del carro al mirar la cámara del celular que grababa. pic.twitter.com/yu1yxjUHXj — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) February 28, 2023

“Figurar en las redes sociales con los TikTok, la foto del momento, el video en cualquier lugar, las historias en Facebook parecen más importantes que la misma vida, porque para hacerlo se exponen a sufrir accidentes”, dijo el experto en redes, Juan Carlos López.

Señaló que muchas personas han perdido la vida por hechos similares, tomar fotos mientras están en una situación de riesgo, contestar una llamada o estar absorbida por el celular o quieren ir trabajando mientras manejan a gran velocidad.