Alves paga la fianza y seguirá el proceso de apelación de su sentencia fuera de prisión

MADRID (apro).- El exfutbolista Dani Alves abandonó la cárcel Brians 2 tras depositar un millón de euros para alcanzar la libertad provisional, en tanto la justicia resuelve tres recursos contra la sentencia de 4 años y medio por un delito de agresión sexual y otro por presiones contra la víctima.

En torno a las 16:25 de la tarde (hora de España), el exfutbolista brasileño, acompañado de su abogada Inés Guardiola, caminó los 100 metros desde la puerta de la cárcel de Brians 2 (Barcelona) hasta el coche en el que se retiró, en medio de una gran expectación mediática.

Los familiares de Alves tardaron cinco días en reunir el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le impuso como fianza para salir de prisión provisional

La fuerte presión social en Barcelona, pero también en Brasil, y la amenaza de perder patrocinadores, hicieron que la familia de su amigo Neymar desistiera del compromiso de darle el millón de euros a Alves.

Dos recursos contra la sentencia son los presentados por la Fiscalía y por la Acusación Particular (que representa a la víctima), porque consideran que la sentencia debió ser más alta por la gravedad de los hechos, absolutamente probados. La Fiscalía pide 9 años de prisión para Alves y la Acusación particular el máximo de 12 años. La defensa del ex futbolista del Pumas pide la anulación de la sentencia y su salida en libertad.

Tras un largo fin de semana, la defensa del futbolista condenado por violación, logró finalmente consignar este lunes el dinero en una cuenta del tribual que le condenó y le dejó en libertad provisional mientras se resuelven los recursos que las partes han presentado contra la sentencia.

Alves, con una chaqueta de piel y mirando hacia el frente en todo momento caminó hasta el coche blanco donde le esperaban su amigo Bruno –quien le acompañaba el día de la violación en la discoteca Sutton, de Barcelona— y su abogada brasileña Miraida Puente, para dejar el recinto. Alrededor del exBarça un grupo de empleados de prisiones elevaba sus consignas por la muerte de una trabajadora de la cocina de una prisión a manos de un preso peligroso, aprovechando la gran presencia de medios de comunicación de varias partes del mundo.

Una instancia superior dela Audiencia de Barcelona estudia los recursos sobre el caso.

Por la mañana, la sección 21 de la Audiencia Nacional había confirmado que había recibido el importe de la fianza. El dinero no procede de los fondos que le tenía que devolver Hacienda ni de una entidad bancaria, según fuentes del entorno.

La resolución del pasado 20 de marzo que abrió la posibilidad de su libertad provisional, le obligaba a depositar el millón de euros, la prohibición de salir del territorio español, la entrega de su pasaporte y su comparecencia semanal ante el juzgado.

Asimismo, se tomó la decisión de informar al Consulado de Brasil en Barcelona del veto a abandonar el país por si el futbolista solicita un nuevo pasaporte. De no cumplir con estas condiciones, el tribunal advierte a Alves que le sería revocada la libertad y volvería a ingresar en prisión.