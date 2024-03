Cuatro muertos y siete heridos por apuñalamientos en Illinois; hay un detenido

La jefa de policía de Rockford, Carla Redd. Foto: WTVO-TV/WQRF-TV/NewsNation via AP

ROCKFORD, Illinois (AP) — Cuatro personas murieron y siete resultaron heridas por apuñalamiento el miércoles en diversas partes de una comunidad del norte de Illinois, informaron las autoridades.

Un hombre de 22 años está bajo custodia policial y estaba siendo interrogado el miércoles por la tarde, según Carla Redd, jefa de policía de Rockford. Redd dijo que una de las personas heridas permanecía en estado crítico.

"En este momento mi corazón está con las familias que están sufriendo una pérdida", dijo Redd a los periodistas.

La policía de Rockford recibió una llamada médica a la 1:14 p.m. seguida de otras llamadas a la policía y paramédicos, informó Redd.

"No creemos que haya otros sospechosos que estén huyendo en este momento en particular", indicó Redd. "En este momento no tenemos un motivo claro de lo que causó que este individuo cometiera un crimen tan atroz".

No todas las víctimas encontradas en diversos domicilios de la ciudad presentaban heridas de arma blanca y ninguna había recibido un disparo, según Redd.

La policía de Rockford dijo inicialmente que cinco personas habían resultado heridas. Cori Hilliard, funcionaria de información pública de la oficina del sheriff del condado de Winnebago, dijo a The Associated Press el miércoles por la noche que había dos víctimas más entre los heridos.

Tres personas murieron en alguno de los lugares de los hechos. La cuarta falleció en un hospital.

La policía identificó posteriormente a las víctimas como una niña de 15 años, una mujer de 63, un hombre de 49 y otro de 22. No se dieron a conocer sus nombres.

Redd dijo que se estaba pidiendo a los residentes de la zona que revisaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia de sus casas en busca de cualquier cosa relacionada con los ataques.

Rockford tiene alrededor de 150.000 habitantes y está a 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Chicago.