Autobús cae de un puente y causa la muerte de 45 personas; un niño sobrevive

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Un autobús que llevaba feligreses que se dirigían a un festival de Pascua cayó el jueves desde un puente de un paso de montaña en Sudáfrica y estalló en llamas, causando la muerte de al menos 45 personas, indicaron las autoridades.

El único sobreviviente fue un niño de 8 años, quien recibía atención médica, según las autoridades de la provincia de Limpopo, en el norte del país.

El gobierno provincial de Limpopo señaló que el autobús se había salido del puente Mmamatlakala y cayó unos 50 metros (164 pies) hacia un barranco antes de estallar en llamas.

