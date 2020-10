El desconocimiento de Trump sobre la frontera

WASHINGTON (proceso.com.mx).- En el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hay un total desconocimiento de los problemas de seguridad en la frontera con México, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Agentes especiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), asignados a informar al equipo de transición de Trump sobre la problemática de la frontera Estados Unidos-México, se declaran sorprendidos del desconocimiento en el tema por parte del próximo primer mandatario. “No tienen la menor idea, no tienen un plan sobre seguridad fronteriza y sólo hablan de la construcción del muro como solución”, cuenta a esta columna uno de los agentes especiales de ICE que asesora al equipo de transición. A los agentes federales encargados de vigilar la frontera les inquieta que políticamente el próximo presidente hable sin conocimiento de causa cuando promete contener el flujo de indocumentados y de drogas proveniente de México, sin contar con un plan para el objetivo. “En el corto plazo, el presidente Trump va a tener que adoptar los mecanismos de seguridad fronteriza que impuso el actual gobierno. No hay alternativa porque no existe un proyecto para reemplazarlos”, destaca el agente que confíó detalles de las conversaciones con el equipo de transición, bajo la condición de que no se revelara su identidad. “El general John Kelly nos ha pedido un informe de lo que estamos haciendo en la frontera y por ahora no ha propuesto cambios. Él sabe de temas migratorios y de la lucha contra el crimen organizado, pero desconoce el día a día de la problemática en la frontera con México”, matiza el agente de ICE. Kelly, nominado de Trump para ocupar el puesto de secretario de Seguridad Interior, tendrá que coordinar a los agentes de ICE para el resguardo de la frontera norte de Estados Unidos. El general retirado fue jefe del Comando Sur, encargado de la vigilancia en el hemisferio occidental y por lo tanto elaboró estrategias para enfrentar al narcotráfico procedente de Sudamérica y el Caribe, pero nunca directamente para el caso mexicano. “El general Kelly tendrá que establecer una nueva estrategia para detener al tráfico de drogas de México, pero lo que nos preocupa en ICE, es que el presidente (Trump) por los compromisos políticos que hizo con los electores, quiere darle solución con la construcción de un muro en la frontera. Lo que urge es un proyecto pragmático en materia de la aplicación de la ley, no la barda”, anota el agente federal. En ICE admiten que aun con una estrategia de seguridad fronteriza del gobierno del presidente Barack Obama, Estados Unidos está perdiendo la guerra contra el narcotráfico. El mercado de las drogas está controlado por el narcotráfico de México, pero porque la Casa Blanca no ha podido instaurar una estrategia de salud pública y de educación, para contener la demanda y consumo de los narcóticos. “Hay demasiada demanda y por lo mismo tanta droga en el país. Es por eso que urge una nueva estrategia de seguridad fronteriza acompañada de políticas eficaces para cortar la demanda y el consumo. No tenemos ninguna y así como vemos las cosas en el equipo de transición, hay pocas posibilidades de que el presidente (Trump) adopte una”, dice el agente de ICE. El general Kelly debe elaborar en las próximas semanas algún proyecto de seguridad en la frontera con México. El plan lo tiene que presentar el general retirado ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Senadores, para poder ser ratificado en el puesto. En ICE aseguran que Kelly por el momento no ha solicitado nada de apoyo para elaborar su estrategia. Pero según la fuente de información consultada, no es porque Kelly no quiera la asesoría de ICE, sino porque en el equipo de transición le han dicho que todo lo que quiera hacer en el Departamento de Seguridad Interior, deberá ser aprobado por Trump y adaptado a las políticas que prometió instrumentar como candidato.