OPS recomienda posponer vacaciones y evitar viajes largos en avión ante covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a los turistas que, de ser necesario, pospongan sus vacaciones para evitar el riesgo de contraer covid-19. En conferencia de prensa, el epidemiólogo líder de la OPS, Marcos Espinal, señaló que mientras continúe la pandemia, el riesgo de contagio siempre estará presente en los lugares donde haya muchas personas, por lo que es necesario mantener las medidas de prevención como el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y evitar las multitudes al salir de vacaciones. Espinal recordó que los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales, y se deben evitar los viajes largos ya que las aeronaves son lugares cerrados. En este sentido, también comentó que se debe evitar los restaurantes cerrados, ya que presentan mayor riesgo que los que cuentan con terrazas o patios al aire libre. México firmó contratos por 119 millones de “vacunas potenciales” contra el covid-19: Herrera “Se puede viajar tomando precauciones, pero, si podemos hacer turismo doméstico mucho mejor. Podemos irnos por tierra a la playa, al campo o a las montañas”, comentó, y recomendó tratar de estar aislado al visitar otros lugares como la playa. Por su parte, Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OPS, recalcó que los riesgos de propagación del covid-19 a través de viajes internos o internacionales no pueden ser eliminados, por lo que aquellos países de la región que decidan reanudar los viajes deben estar conscientes de tal riesgo y tomar todas las medidas necesarias para proteger a su población. Ugarte calificó como “un falso sentido de seguridad” que algunos países exijan pruebas de diagnóstico negativas de covid-19 antes de iniciar un viaje, ya que el resultado solo se aplica en el momento en que se tomó la muestra, algunas veces días antes, y destacó que las medidas de detección de casos tienen que estar implementadas en todo momento. Mario Delgado: “Me realicé una prueba y salí positivo a covid-19” Los expertos explicaron no se puede hablar de una segunda ola de covid-19 en América Latina ya que sigue habiendo un alto número de contagios en la región, mientras que la directora OPS, Carissa Etienne, pidió no relajar las medidas de control hasta que haya una vacuna. “Europa ha superado esta semana a las Américas en número de contagios, después de que se suavizaran algunas restricciones y del mayor número de desplazamientos durante el verano”, comentó. Sin embargo, en la región aún hay más de 100 mil casos diarios y este martes se reportaron más de mil 700 muertos. “Las pruebas, el tratamiento y el aislamiento de casos, así como el rastreo de contactos, son parte de una buena estrategia de vigilancia y muy pocos países lo están haciendo bien en nuestra región”, agregó. La OPS también informó que las pruebas rápidas de antígenos y las máquinas lectoras destinadas a Venezuela ya han llegado al país y comenzarán a distribuirse en 27 hospitales de 24 estados. Además de que el gobierno solicitó formar parte del Covax para la distribución de las vacunas. Espinal explicó que se está estudiando cómo flexibilizar el pago anticipado que el país tiene que realizar para recibirlas, ya que “esto representa 18 millones de dólares y, en las condiciones que todos sabemos, no es un mecanismo que ellos puedan usar en este momento”, comentó.