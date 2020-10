Cumplir la Constitución, único compromiso de México en capítulo Energía del T-MEC: SE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, dijo ante diputados que el único compromiso de México en el capítulo Energía del T-MEC “es cumplir con la Constitución y no ir más allá de lo establecido” en la Carta Magna.



El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, recordó, “ofrece mecanismos de protección a los inversionistas, y es en ese marco en el que se pueden presentar y resolver las diferencias”.



La funcionaria respondió así al pedirle su opinión sobre la carta que hace unos días legisladores del Congreso estadunidense enviaron al presidente Donald Trump, en la que mencionan que el gobierno de México está instrumentando acciones que violan y contradicen el espíritu y el texto del T-MEC en materia de inversiones relativas al sector energético.



“La carta de los legisladores en realidad son afirmaciones como muy generales”, mencionó la titular de Economía.

“Nosotros ya hicimos una revisión puntual de dónde o dónde podrían estar apelando. Ustedes saben que en el Capítulo de Energía del T-MEC hay una sola declaración de a qué se compromete México. México se compromete a cumplir con la Constitución, en términos de materia energética, y no en más allá de lo establecido en la Constitución”.

Sin embargo, dijo, “hay mecanismos de solución de diferencias que podrían o no, y enfatizo el no, llevar a un panel. Y no es una decisión entre ambos gobiernos, sino que se convoca al panel, se examina la letra del tratado; aquí no se trata de juzgar a un país o a otro, sino a qué nos comprometimos.

“Entonces, el panel o los panelistas son un grupo de expertos en comercio internacional, en tratados internacionales, que examinan la letra del tratado, no lo que dicen el gobierno a o el gobierno b, sino lo que dice la letra del tratado y ellos hacen su recomendación con base en estas condiciones”.

En el marco de su comparecencia ante comisiones de diputados como parte de la glosa del segundo informe presidencial, se le preguntó a Márquez Colín si ante un rebrote de casos de covid-19 se regresaría al confinamiento y respondió:

“Si hubiera que hacer el cierre, este cierre sería de una naturaleza distinta al que tuvimos con anterioridad. Es cierto que la informalidad ha crecido, pero también es cierto que se han abierto nuevos espacios para el trabajo, en particular el teletrabajo, el trabajo en casa o a distancia. y eso va a abrir oportunidades, justamente, a las mujeres y a su mejor incorporación al mercado laboral”.



En otros temas tocados por legisladores, la funcionaria federal informó que los recursos destinados al apoyo a los microempresarios han rebasado los 30 mil millones de pesos, recursos, que dijo, “no estaban presupuestados originalmente en el gasto del gobierno y se redireccionaron desde la Secretaría de Hacienda justamente para dar esta respuesta rápida, inmediata a las necesidades del covid”.



En cuanto a la relación con la iniciativa privada, sostuvo que se trabaja “todos los días con los empresarios para darles un terreno parejo a todos, y una manera de trabajar el terreno parejo es que todos, empresarios y asalariados, paguemos nuestros impuestos”.

Añadió: “La elusión y la evasión fiscal no pone el terreno parejo para todos, y es muy importante porque es una manera de materializar el Estado de derecho. Entonces, trabajamos para que esos empresarios también cumplan las normas oficiales y que los que sí cumplan estén en las mismas condiciones de todo su entorno de competencia”.

Durante la comparecencia, que se alargó por cinco horas, la titular de Economía se refirió al fortalecimiento del mercado interno y destacó que una manera de conseguirlo es con el control de la inflación, “no sólo en este año sino desde 2019, de manera notable por el aumento al salario mínimo”.

Abundó: “Durante muchos años se nos dijo que no podía aumentar el salario mínimo porque se iba a disparar la inflación. Bueno, se aumentó el salario mínimo y se ha mantenido la inflación. Se aumentó el salario mínimo al doble en la frontera norte y no aumentó la inflación.

“De hecho, si comparamos, es ligeramente menor la inflación registrada en los estados fronterizos que en el resto del país.

“Entonces, esa es una manera directa de fortalecer el mercado interno, pero también recuperar esa capacidad real de compra de los mexicanos en un contexto de crisis económica, pues es un movimiento, es una acción en una dirección hacia reducir los niveles de desigualdad”.

Finalizó: “El hecho de mantener controlado el precio de los hidrocarburos y la tarifa eléctrica, pues también ayuda al mercado interno y a la recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos”.