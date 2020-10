Salinas Pliego regalará 1 mdp y pide que lo tomen como ejemplo de prosperidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se despertó este viernes con ganas de regalar un millón de pesos a los usuarios de la app de Banco Azteca que la descarguen en su celular.

Para ello, pidió a los usuarios de Twitter que le ayudaran, mediante una encuesta, a decidir cómo transferiría los recursos: mil transferencias de mil pesos, doscientos de cinco mil pesos o cien de diez mil pesos.

“#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien. Hoy me desperté con las ganas de regalar un millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su app de @Banco Azteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto”, indicó.

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien uD83DuDE0C.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos uD83DuDE0E, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: uD83EuDD14 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 30, 2020

Más tarde, cuando un usuario de Twitter le preguntó por la metodología, respondió: "A mi me sobra 1 milloncito de pesos y se los voy a pasar en 100 depósitos de $10,000 pesos, así de fácil".

A mi me sobra 1 milloncito de pesos y se los voy a pasar en 100 depósitos de $10,000 pesos, así de fácil — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 30, 2020

También respondió con un “claro” a la pregunta sobre si también pueden participar los empleados de Grupo Salinas.

Y a quien calificó su intención como frívola y le propuso comprar medicinas para los niños con cáncer, ayudar a un banco de alimentos o donar el dinero, Salinas Pliego respondió:

“Bueno, si usted no los quiere, deje que los que sí lo necesitan se los lleven. Grupo Salinas dona mucho más que 1M esto es un regalo de mi para ustedes (para usted no)”.

Bueno si usted no los quiere, deje que los que sí lo necesitan se los lleven.



Grupo Salinas dona mucho más que 1M, esto es un regalo de mi para ustedes (para usted no). uD83DuDE24 https://t.co/vaoxXyzM1f — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 30, 2020

En mensajes de Twitter anteriores, compartió un video de 5 segundos en el que está a punto de abordar su helicóptero para irse a comer “para recargar pilas”.

#BuenasTardes ya es hora de irnos a comer para recargar pilas.



Está en nosotros buscar salir adelante, pretextos para no hacerlo hay muchos, pueden tomarme como ejemplo y buscar su propia prosperidad o enojarse por el éxito de los demás... como lo dije, esta en cada quien. uD83DuDE0E pic.twitter.com/dkDp16wz7O — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 29, 2020

En otro presume su visita a @ItalikaOficial para visitar a sus colaboradores después de recuperarse de covid-19 y salir negativo en las pruebas.

El 14 de octubre pasado, Salinas Pliego informó en sus redes sociales que había dado positivo a covid-19.