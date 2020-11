Alomía pide esperar resultados finales sobre vacuna contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La efectividad de hasta de 70% hasta 90% presentada por la vacuna de AstraZeneca para combatir el covid-19 representa para México un dato prometedor y alentador, pero se debe esperar a los resultados finales de la fase 3 de la misma, consideró el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

“Primeramente tenemos que ver que este tipo de comunicaciones todavía se hacen de manera informal en el sentido de que todavía no es el resultado final del ensayo completo que en este caso se está terminando que es el número 3”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Desde su punto de vista, esta no es la primera compañía farmacéutica que está dando a conocer de manera frecuente cómo van sus resultados, sus niveles de seguridad, su inmunidad y sus avances sobre la vacuna.

“Son datos prometedores, son datos que en su momento alientan sobre todo cuando sabemos que estos datos pertenecen a grupos de pre vacunas que ya están contempladas dentro de los avances que México ha hecho para la obtención de las mismas”, consideró.

Sin embargo, previó que más allá de la efectividad, la cual es un dato importante a tomar en cuenta, es necesario esperar los resultados de los ensayos para identificar en qué grupos está identificada esta efectividad o si hay una variación en las edades, en las personas con factores de riesgo o comorbilidades.

“Si es suficiente para evitar la generación de la enfermedad, que una persona sí se contagie pero que no genere signos y síntomas o si es suficiente para que no se contagie y no haya replicación viral o el virus sea rápidamente contenido o en la mejor de las expectativas que sí se produzca una enfermedad, como lo hace la vacuna contra influenza, donde sí se desarrolla la enfermedad y lo que evitamos es que no haya complicaciones a una enfermedad grave, que no sobrepasen el punto de generar enfermedad grave y por lo tanto, generar mortalidad o letalidad”, añadió.

Por eso, señaló que esta información se toma como como datos preliminares porque así representan, pero en la medida que se vayan conociendo los resultados, sobre todo cuando los ensayos hayan terminado, se podrá con base a esto definir la utilidad final de la vacuna y por lo tanto, definir la campaña de vacunación, la estrategia de vacunación, para qué grupos primariamente, secundariamente y posterior deberá ser utilizada y aplicada.

En otro asunto, debido a que Campeche y Chiapas están en color verde en su semáforo epidemiológico, Alomía Zegarra y el director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, consideraron efectivo que otras entidades repliquen actitudes, aunque deben tomar en cuenta las diversidades demográficas de las mismas.

“Efectivamente pudiera haber, digamos, algunos ejemplos positivos que pudieran imitarse o adoptarse por otras entidades federativas, pero siempre en el contexto de que, recordemos, que cada entidad federativa puede tener particularidades en relación a la composición social que cada una de ellas tiene. Medidas que pudieran funcionar en algunas entidades de la República, pudieran no necesariamente tener el mismo resultado en otras”, señaló Alomía Zegarra.

Cortés Alcalá, por su lado, comentó que los gobiernos locales han platicado entre ellos, sobre todo entre los que identifican a sus poblaciones como similares, para compartir sus experiencias.

“Algo que puedo compartir como ejemplo es como Chiapas ha compartido su experiencia y buenas prácticas con otros estados, como puede ser Campeche y Veracruz, y esas buenas prácticas son las que se pueden llevar estos estados para saber si es posible aplicarlas dentro de su ámbito local. Si se hace y se ha hecho específicamente para covid-19 y para otras enfermedades como las transmitidas por vectores”, resaltó.

