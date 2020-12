Denuncian a #LordPateador por agredir en un estacionamiento a embarazada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Este tipo que ven aquí se llama Rodrigo Lozano Téllez. Ayer viví la peor experiencia de mi vida gracias a él y a su familia”, señaló Ileana F. Furlong en una denuncia pública contra este hombre, a quien acusó por violencia de género tras haberla agredido en el estacionamiento de la plaza comercial Artz Pedregal.

En un video que circula en redes sociales, fechado el 10 de diciembre, se observa a este sujeto, bautizado como #LordPateador y #LordEstacionamiento, quien junto con su esposa, Alejandra Duarte, patea el auto de Furlong y casi la golpea, pese a que ella dijo estar embarazada.

“Este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo si iba a salir del lugar donde estaba estacionado, para ver si yo me podía estacionar”, señaló la agredida en una publicación hecha en Facebook.

Este tipo que ven aquu00ed se llama RODRIGO LOZANO Tu00c9LLEZ Ayer vivu00ed la peooor experiencia de mi vida gracias a u00e9l y su... Posted by Iliana F Furlong on Thursday, December 10, 2020

Señaló que si no es por el guardia de seguridad, Alejandra Duarte se le va a los golpes. En algún momento, el señor enojado pateó la puerta del auto de la agraviada.

“Fueron a pegarme de gritos, a patear mi coche y se largaron corriendo hacia la calle. Huyeron como delincuentes que son. Gracias a Dios y a la seguridad del lugar quienes los detuvieron en la lateral del periférico y claro, como era de esperarse, el tipo con una actitud prepotente no quiso pagar cuando mi seguro le cobró”, narró en la red social.

Tuvieron que ir al Ministerio Público y ahí, afuera de las instalaciones, el hijo del sujeto, de nombre Rodrigo Lozano Duarte, le rompió el espejo a su coche.

“Los papás, unos tipos agresivos, locos, prepotentes y el hijo igual porque mientras estábamos declarando en el MP tomó una piedra y me rompió el espejo de mi coche”, señaló.

Luego dijo que la señora se dio a la fuga y preguntó a cuántas más personas le habrán hecho algo similar “o algo peor”, por lo que, afirmó, su único consuelo es publicar sus fotos y videos para que todo el mundo los vea “y si hay justicia divina, este tipo y su familia la van a pagar”, sentenció.

“¿Ustedes creen que 48 horas de arresto (que no me constan que hayan cumplido) funcionan para que tipos locos como este anden por la calle agrediendo y golpeando a los demás? No es justo. ¿Quién me paga a mí? ¿Quién me quita el susto y la agresión?”, inquirió.