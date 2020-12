Negación del crimen en CDMX le estalló en la cara a Sheinbaum: Cauce Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que los cadáveres de dos personas fueron calcinados frente a las oficinas de Cauce Ciudadano, su director, Carlos Cruz Santiago, consideró que el acto de “amedrentamiento” y “amenaza” es una secuela de la espiral de violencia en la Ciudad de México.

“La negación de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México le estalló en la cara a Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno), es un polvorín para la seguridad pública de la capital”, dijo el defensor.

La agrupación, dedicada al rescate de juventudes en riesgo y a la recuperación del tejido social en el ámbito comunitario y educativo, denunció este domingo, ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, el intento de intimidación a través del calcinamiento de dos personas afuera de las instalaciones de Cauce Ciudadano, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las más violentas de la capital. Además, las llamas alcanzaron un vehículo de la organización.

“Es una ciudad que se ha ido complejizando, como resultado de que durante 18 años no reconoció la presencia del crimen organizado”, insistió el defensor, al reconocer que es la primera vez que Cauce Ciudadano recibe una amenaza de esta magnitud.

“En otras ocasiones lo que ocurría es que pasaban vehículos y personas que viajaban en ellos, disparaban frente a nuestras oficinas, robaban computadoras o realizaban llamadas y colgaban. Entendíamos que eran actos intimidatorios, pero no pasaban de eso; sin duda lo de este fin de semana es lo más grave que nos ha ocurrido, y no conozco organización en la Ciudad de México que le haya pasado eso”, resaltó Cruz Santiago, y señaló que previo a esos acontecimientos no habían recibido alguna otra advertencia.



El defensor llegó ayer a sus oficinas a las 5:45, 15 minutos después de que un grupo de hombres prendió fuego a dos personas y el vehículo.

“Cuando llegué todavía estaban humeando los cuerpos y el vehículo, mientras los bomberos intentaban apagar el fuego; las personas quedaron completamente desfiguradas, no sabemos quiénes son las víctimas; las autoridades están realizando las diligencias”, dijo.

Sobre las medidas cautelares que solicitó Cauce Ciudadano para su personal y activistas, Cruz Santiago informó que mañana habrá una reunión con los Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a nivel federal y de la capital, para “implementar medidas de protección y garantizar la integridad física y psicológica de los trabajadores”.

De acuerdo con Cruz Santiago, Cauce Ciudadano ha mantenido una “diálogo respetuoso” con las autoridades federales y estatales en la realización de su trabajo de rescate comunitario, sin la colaboración del gobierno federal, como ocurría en administraciones pasadas, a través de la extinta Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación.

La organización continuó trabajando “en solitario” en el rescate de juventudes vulnerables y en la operación de una unidad de búsqueda en vida, ante una nueva política social “en la que no hay parámetros para el tema de prevención, y se privilegia la entrega de recursos directos, sin considerar medidas psicosociales, de mediación o construcción de comunidad; son los que ayudan a solventar la necesidad de construcción de paz y de resolver las cosas en comunidades inmersas en la violencia”, apuntó.



A unas horas de que Cauce Ciudadano sufrió el acto de amenaza, Carlos Cruz Santiago alertó que los activistas requieren atención inmediata: “Necesitamos medidas de protección para no correr riesgos, como lo hemos venido haciendo hace 20 años, porque trabajar en zonas de alto riesgo implica correr más riesgo”.



Por las víctimas calcinadas y el vehículo de Cauce Ciudadano incendiado, la FGJ inició una carpeta de investigación. Por lo pronto, se identificó que los cuerpos de las víctimas eran de hombre y una mujer.