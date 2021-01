López-Gatell niega que el próximo viernes inicie la vacunación a adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que la vacuna contra covid-19 para adultos mayores no comenzará el viernes 22 de enero, como se ha difundido en medios de comunicación, y pidió denunciar el uso del biológico con fines electorales, pues ya son considerados delitos graves.

“No tiene nada que ver el programa de adultos mayores con vacunarse o no contra covid-19”, aseguró en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia, ante la pregunta de que están llamando a los hogares para dar esta información, la cual consideró como falsa.

“De todos modos, alguien puede decir: no recibo el programa, pero me debo vacunar y toda persona mayor tiene derecho a vacunarse”, comentó.

El subsecretario respondió a notas periodísticas difundidas este martes en el sentido de que pensionados que forman parte del programa Bienestar para Personas de Edad Avanzada recibirían este viernes 22 la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

De acuerdo con una nota de Radio Fórmula, beneficiarios del programa habrían sido citados para recibir el pago de su pensión para adultos mayores y ese mismo día se les aplicaría el antígeno.

"La vacunación para personas adultas mayores está próxima a iniciar, no este viernes como dijeron algunos de los comunicadores, no este viernes. Toda la vacuna que llegó hoy, todavía se va a seguir utilizando para proteger a las y los trabajadores de la salud. Todavía no empezará esta semana la vacunación para personas adultas mayores", reiteró López-Gatell.

Astra Zeneca

Respecto al cargamento que llegó en la mañana de la vacuna de Pfizer y BioNTech, dijo que se trató de 219 mil dosis para aplicarlas de manera directa y el miércoles 20 de enero, a las 4:00 horas, arribará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento del granel de la vacuna de AstraZeneca que ya tiene autorización de emergencia en México desde el 4 de enero, pero todavía no está lista para ser usada.

“Esto que llegará al aeropuerto es un cargamento que viene en forma líquida, en volumen grande. Son poco más de 5 mil litros que viene, desde luego, en unos contenedores especiales protegidos, sobre todo para la estabilidad química del producto y van a ser trasladados y resguardados por las fuerzas armadas a la planta de Liomont a la que se va a envasar”, mencionó.

Después comenzará el proceso de llenado y envasado desde fines de marzo y durante el año hasta completar 77.4 millones de dosis para México de la vacuna AstraZeneca y hasta 200 millones de dosis para varios países de América Latina que serán exportadas desde México.

Influenza

En otro asunto, comentó que ha sido sorprendente para la comunidad global de salud pública esta ausencia del virus de influenza, en medio de la pandemia de virus SARS-CoV-2 causante de covid-19, afirmó.

“Teníamos la inquietud de que empezáramos a tener conjuntamente con la influenza, una exacerbación de covid-19. De hecho, empezamos a preparar en agosto a los hospitales para recibir a personas enfermas con las dos condiciones”, admitió.

Comentó que si hubiera ocurrido, lo que afortunadamente no ocurrió, tener casos de influenza sumándose a los de covid-19 hubiera sido mucho más difícil el conservar la capacidad de atención.

“Para sorpresa de muchos no tuvimos esa exacerbación. En ese periodo estacional de la influenza ha sido prácticamente nula la detección”, indicó, aunque aceptó que quizá algunos casos negativos a influenza que están en el panel de los 14 virus contemplados en el sistema de vigilancia epidemiológica pudieran ser SARS-CoV-2 o influenzas no detectadas.

En México venimos con un sistema de vigilancia epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Aguda que tiene muchos años de historia y que vivió la experiencia de la pandemia de 2009 de AH1N1 en la que ocurrió el mismo fenómeno.

Entonces “hubo un desplazamiento ecológico de otros virus respiratorios y en su momento, en 2009, no teníamos tan estandarizado el protocolo de vigilancia de los virus respiratorios”.

Por eso, señaló, con base en las lecciones aprendidas en 2009 y durante 2010 y 2011 desarrollamos un sistema más eficiente de vigilancia de virus respiratorios.

“Al inicio de la epidemia de covid-19 se vigilaban 14 virus respiratorios y el SARS-CoV-2 se ha añadido como el virus número 15 en la vigilancia rutinaria. Y se realiza lo que llamamos vigilancia en paneles. Hay un algoritmo que considera que toda muestra biológica que se toma para el diagnóstico de enfermedad en particular.

“En este caso, covid-19 que es la de mayor importancia, si resultara negativa, cierta proporción de las que resultan negativas pasan al panel y en el panel se hacen muestras para los distintos tipos virales, estos incluyen influenza, influenza B y si se encuentra se hace sub tipificación con base en los estándares mundiales de los virus de influenza”, explicó.

Todo lo anterior, dijo, quiere decir que la influenza ha mantenido su curso estacional de manera independiente al covid-19.

¿Qué ha fallado?

En otro tema, López-Gatell comentó que la semana próxima tendrá la presentación pública de los fallos de México en la pandemia, que elaboraron el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones, INER, Cardiología, Nutrición, la UNAM, el CIDE, el Colegio de México, la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud.

“Y la regla de trabajo fue: ‘aquí se viene a criticar sin censura, sin limitación y con la única condición de que sea una crítica bien fundamentada y formulada de manera clara para que fuera útil. De esa manera la vamos a poder responder en voz de personas expertas, independientes de nosotros”, añadió.