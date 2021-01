López-Gatell inicia confinamiento por ser contacto del presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció este lunes que inició un periodo de confinamiento tras haber tenido contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo anunció que dio positivo a covid-19.

"Tengo que guardar ahora confinamiento puesto que soy contacto de un caso, en este caso del señor presidente López Obrador", dijo López-Gatell, quien participó vía remota desde su casa en la conferencia vespertina de este lunes en Palacio Nacional, para actualizar sobre el estado de la pandemia.

"Todas las personas que estuvimos en contacto con él el viernes estamos en observación, y los que estuvieron el sábado y el domingo lo mismo".

Aprovecho aquí para comentar que hay que esperar de cuatro a cinco días

López-Gatell indicó que aún no se ha hecho la prueba de covid-10 debido a que su contacto con el mandatario fue reciente y se tiene que dejar pasar un periodo de cuatro o cinco días.

"Aprovecho aquí para comentar que hay que esperar de cuatro a cinco días antes de intentar hacerse la prueba diagnóstica de labotatorio”, argumentó.

Esto es muy importante, añadió, porque si uno acude a hacerse la prueba inmediatamente se entera que estuvo en contacto con una persona contagiada, “lo más probable es que la prueba resulte negativa. No tiene caso anticipar la prueba.”

"Afortunadamente yo me encuentro asintomático, tranquilo, comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos. No tengo síntoma alguno de covid y esperemos que no lo tenga", comentó.