Ilegal que empresas soliciten a empleados certificado de vacunación contra el covid: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez advirtió que en la legislación mexicana, no existe justificación para que las empresas privadas exijan un certificado de vacunación contra el coronavirus a los trabajadores.

“Si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito para incorporarse a sus labores se está cometiendo una falta, no es legal condicionar el acceso al trabajo, a las personas que no tengan esta condición”, expresó.

En la conferencia mañanera, el funcionario federal dijo que la Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo.

También, señaló que, en los próximos días, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde abordaran el tema de forma más amplia para garantizar los derechos laborales.

Además, mencionó que existe la Procuraduría Federal de Protección de las Personas Trabajadoras (Profedet), para denunciar a los empresarios o funcionarios públicos que están requiriendo un certificado de vacunación contra el coronavirus.

Incluso, dijo que este certificado “tiene sus grandes hoyos”, en términos de la solidez científica pero algunas naciones han establecido estos requisitos.

“El certificado no tiene errores una vez que se obtiene, lo que ha ocurrido y ha ocurrido en grandes cantidades es que las personas no sean capaces de obtener el certificado completo o que no venga la segunda dosis principalmente”, señaló.