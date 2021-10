MC rechaza invitación de Sí por México para formar una coalición en elecciones del 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, desdeñó la invitación lanzada por el fundador de la organización Sí por México, Claudio X González Guajardo., para sumarse a la coalición opositora que buscará sacar a Morena del palacio Nacional en los comicios del 2024.

El también senador aseguró que su partido no tiene ninguna necesidad de cambiar la posición política que sostuvo en las pasadas elecciones, dijo al portal Político Mx.

“Es decir un no gracias, por ahora, en este momento. No hay ninguna razón para que Movimiento Ciudadano cambie la posición política que ya sostuvo en el 2021, que dio extraordinarios resultados, en el que podemos acreditar que somos la única organización política que creció de manera sustantiva, para ahora correr una aventura que a mi juicio no tiene consistencia y por lo tanto no tiene mucho futuro”, enfatizó.