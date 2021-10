México, "es la casa de todos quienes luchan por la liberación": Evo Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Evo Morales reiteró que salvó su vida al recibir asilo por parte del gobierno mexicano y sostuvo que no buscaba congraciarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer esa acción.

"No era por congraciarme con el Presidente, con el gobierno o con el pueblo mexicano cuando decía: 'me salvó la vida'. De verdad, hermanas y hermanos, México y otros países me salvaron la vida", dijo durante su intervención al inaugurar formalmente los trabajos del XXV Seminario 'Los Partidos y una Nueva Sociedad'.

Invitado por el Partido del Trabajo (PT), que organizó este evento nuevamente este año, al que asistieron 120 delegaciones de organizaciones y bloques de izquierda de todo el mundo, Morales sostuvo que México es casa de quienes luchan por la liberación de otros pueblos.

"México nuestra casa, México ha sido mi casa, saludo al presidente López Obrador, al gobierno y al pueblo mexicano (...) Y México no solamente será mi casa, es la casa de todos quienes luchan por la liberación de otros pueblos", subrayó.

Denunció que hace dos años, cuando se vio obligado a presentar su renuncia y huir de Bolivia ante el descontento social generado tras obtener su cuarta reelección, en medio de acusaciones de fraude electoral, había un plan de Estados Unidos y de la oposición para asesinarlo.

"Hermanas y hermanos mexicanos los saludo desde acá, al hermano presidente de México, saben que el plan del imperio y la derecha boliviana era que el MAS -IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) no volvieran al gobierno, ni Evo a Bolivia. Ahora el MAS-IPSP con el hermano 'Lucho' (Luis Arce) presidente en el gobierno, Evo está con vida en Bolivia, ¡muchas gracias al pueblo mexicano!", sostuvo.