Para evitar a Lilly Téllez, AMLO no irá a entrega de medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez

PUEBLA, Pue. (apro) .- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, para evitar una confrontación con la senadora Lilly Téllez, quien ha convocado para que le “falten el respeto”.

En su mañanera, el jefe del Ejecutivo envió una carta a la senadora morenista, para pedirle una disculpa por desistir de participar en el acto solemne de este jueves.

“Le escribo para ofrecerle una sincera disculpa pues no podré acompañarla en la ceremonia en la cual recibirá la medalla Belisario Domínguez, condecoración que usted merece por sus grandes aportes académicos, económicos y políticos”, le dice el Presidente.

“Usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y voceros”, agregó.

En la rueda de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre el nombre de la legisladora a la que se refiere y de inmediato aclaró que era la Senadora Lilly Téllez, quien renunció a Morena en abril de 2020.

“Aclaro que tiene todo su derecho a manifestarse y expresarse, pero yo también no puedo exponer la figura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo. Imagínense, pero ¿qué necesidad?”, expresó.

En la carta que envió a la maestra, el Presidente recuerda que es precursora de los estudios sobre la desigualdad en México, que siempre ha estado en contra de la política neoliberal y que, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, fueron los pilares de la Corriente Democrática, que ubicó como el antecedente de la llamada 4T.

Mencionó que al acto asistirá Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y otros integrantes del gabinete.