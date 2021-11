"Jamás haríamos eso de pagar por una publicación", asegura Sheinbaum por portada en El País Semanal

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Luego de aparecer en la portada de El País Semanal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que jamás pagaría por aparecer en una "publicación de ese tipo ni mucho menos".

Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseveró que ha sido solicitada para este tipo de entrevistas desde hace tiempo.

"Absolutamente nada, seríamos... jamás haríamos eso de pagar por una publicación de ese tipo ni mucho menos", dijo al ser cuestionada si pagó para aparecer en el suplemento dominical del diario El País.

Explicó que decidieron otorgar la entrevista, debido a que se acercan tres años del Gobierno de la Ciudad de México.

"Son entrevistas que nos han estado solicitando, no es que nosotros las hayamos buscado; en The Economist, de hacía mucho tiempo me habían solicitado el artículo, finalmente tuve tiempo de escribirlo y se publicó; la BBC estuvo en México y entrevistó a mucha gente, entre otras, pues fui alguna de las que se entrevistó; y, en el caso de El País, también nos habían estado buscando y, finalmente como vienen, además, los tres años que se cumplen del Gobierno de la Ciudad, pues decidimos aceptar esta entrevista", afirmó.