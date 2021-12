AMLO advierte dominio económico mundial de China si América del Norte no se fortalece

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Si no se fortalece la economía en América del Norte, en 30 años China va a tener dominio por completo de la economía y del mercado mundial”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador y planteó la necesidad de integrar la economía en el continente americano.

“Si China ha crecido es porque tienen una planeación de su desarrollo, planean para el corto, para el mediano, para el largo plazo. Ya estoy seguro de que están imaginando cómo va a ser China en lo económico, en lo social en el 2050. Y la pregunta es: ¿esto mismo se está haciendo en América del Norte?, ¿en América? No, no”, señaló.

En la conferencia mañanera, el mandatario anunció que, en los próximos días, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O explicará el tema que presentó en un foro realizado en la ciudad de Washington para no depender en temas económicos y tecnológicos de China.

“Tenemos la ventaja de la cercanía, del ahorro en flete, desarrollo tecnológico, muchos recursos naturales y algo que es esencial: tenemos fuerza de trabajo, mano de obra joven, ese es un problema que ya tienen en Asia y en China, lo de la falta de fuerza de trabajo joven”, consideró el mandatario.

El plan que describió el secretario de Hacienda en Estados Unidos consiste en integrar más la economía, impulsar el desarrollo industrial en América del Norte, en una primera etapa, y luego en toda América.

“Considerar que se tiene un mercado interno muy fuerte, una capacidad de consumo mucho mayor que la que se tiene en Asia, por ejemplo. En Asia el ingreso per cápita es de alrededor de cuatro mil dólares y en América 18 mil dólares, hay mucha capacidad de consumo”, refirió.

Por ello, el mandatario dijo que no es conveniente una hegemonía de ningún país, independientemente de la cuestión económica-comercial como se advierte en el caso de China.

“Si no hay equilibrios, se van a querer resolver esas disparidades con el uso de la fuerza, con lo bélico, y nosotros queremos que haya equilibrio para que haya paz”, dijo y agregó:

“Esto ya no nos va a tocar posiblemente a nosotros, pero las proyecciones que se hacen es que, en 2050, si no hay un fortalecimiento de la economía de América del Norte y de América, China va a tener el dominio económico comercial del mundo, y eso no consideramos que sea conveniente”, indicó López Obrado.

No obstante, consideró que no se trata de cerrar las economías o la región al comercio internacional, ni de crear aranceles a mercancías del extranjero, mucho menos de guerras comerciales, sino de fortalecer “la economía regional”, aseveró.