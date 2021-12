Panistas reclaman en el Senado por desabasto de medicamentos contra el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La panista Kenia López Rabadán reclamó en el Senado por el desabasto de medicamentos, ante las protestas de los familiares de niños que padecen cáncer en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

Con camisetas negras con la leyenda “México sin quimios”, López Rabadán subió a tribuna junto a sus compañeras de bancada, Guadalupe Saldaña y Xóchitl Gálvez, para exigir al gobierno que garantice las medicinas que requieren las y los niños con cáncer en el país.

“Más allá del discurso gubernamental, la realidad es que no hay quimio, la realidad es que urgen medicinas para todos”, manifestó Kenia López.

Luego, dijo que las manifestaciones de las familias son muestra de que es un reclamo social y público que no tiene que ver con partidos políticos ni con la polarización política, sino con la urgencia de salvar vidas.

“Nariz Roja y otras organizaciones más están exigiendo, urgiendo al gobierno federal a que se ponga a trabajar, a que haya medicinas a lo largo y ancho de este país, y nosotras hoy aquí, de manera solidaria, acompañamos su exigencia; no hay medicamentos, no hay quimios y urge salvar la vida de las mujeres, de los hombres y de los niños que están debatiéndose entre la vida y la muerte y no tienen una medicina para salir adelante”, expresó.

Este martes, padres y madres de niños y niñas que tienen esta enfermedad protestaron en las inmediaciones del AICM para visibilizar la falta de medicinas para sus hijos e hijas.