Largas filas de adultos mayores y en Cholula ya no hay vacunas anti covid-19

CHOLULA, Pue. (apro).- En dos días se acabaron las 10 mil 810 dosis de vacunas contra covid-19 que llegaron al municipio de San Andrés Cholula, cuando aún hay filas de más de dos kilómetros de personas de la tercera edad que buscan ser inoculadas.

El secretario de Salud del Estado, Antonio Martínez, dijo que las aglomeraciones y desorden que se vivieron este miércoles en esa localidad, se debió a que el aforo de asistentes fue mayor al que se esperaba porque entre el 40 y 50 por ciento de los adultos mayores que acudieron a los puntos de aplicación, no eran residentes de San Andrés Cholula.

La directora general del Sistema DIF Municipal, Ethel Morales, indicó que sólo este día se vacunará a los que quedaron pendientes del miércoles y a los que estaban en los primeros lugares de las filas y que esperan que en los próximos días lleguen más dosis para seguir con el programa que estaba anunciado hasta el 28 de febrero.

Cabe señalar que, en los dos días, cientos de personas han pernoctado a las afueras de los siete puntos de vacunación que se instalaron en esta localidad, conurbada con Puebla capital.

Antes del mediodía, Candelario Delgado Blass, funcionario de la Secretaría de Bienestar, pidió a las personas que estaban formadas en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tlaxcalancingo, que regresen mañana viernes ante la posibilidad de que lleguen más vacunas.

Explicó que sólo habían sido convocadas 100 personas registradas, pero que se vacunó a todas las que llegaron y las dosis de ese punto de aplicación se acabaron durante esta mañana.

Ayer, llamó la atención que, entre los que hicieron fila para recibir la vacuna contra el covid-19, estaba el exgobernador Antonio Gali Fayad.

Además, este día la exsecretaria de Desarrollo Social con Vicente Fox, Ana Teresa Aranda, difundió en sus redes sociales que se formó en la fila desde las 9 de la noche del miércoles para recibir la inoculación en el Centro Escolar Alfredo Toxqui de San Andrés Cholula.

En su cuenta Twitter, la aspirante a una candidatura del PAN a diputación federal cuestionó la desorganización en el programa de vacunación que obliga a adultos mayores a pasar la noche en la intemperie y bajo condiciones climatológicas adversas, con la esperanza de protegerse contra el virus.

“Yo a las 5:45am. 9 horas y 45 min de espera. Me pregunto, ¿@lopezobrador_ y su gabinete también esperarán 13 horas a la intemperie como tantos adultos mayores para vacunarse? ¿a qué no?” escribió.

Ya al mediodía, después de ser vacunada, reconoció que al interior de centro de aplicación, hubo “buen trato y eficacia”.

“Listo! vacunada con la primera dosis de PFIZER. Reconozco que ya adentro del CEDAT la atención y la organización fue impecable. No me explico porqué no pueden citar a las personas, si tienen sus datos registrados y evitar con ello exponer a los abuelos con tantas horas de espera”, publicó.