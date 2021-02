Gobierno de México publica un cartón modificado de Rapé; él pide bajarlo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La publicación alterada de un cartón del dibujante Rapé, en la cuenta oficial de Twitter del gobierno federal, se acumula a una serie de hechos que “nos llevan a inferir que hay una estrategia de manipulación de información” por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director para México y Centro América de Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

En entrevista, el abogado consideró “muy desafortunado” que durante más de 12 horas estuvo en la cuenta oficial del gobierno federal la imagen alterada de un cartón en el que se observa al presidente López Obrador, ataviado como beisbolista, que batea una representación de coronavirus, para aludir a la recuperación del mandatario de la infección.

Ese cartón difiere del original, publicado en el diario Milenio en 2018, situación que fue reclamada por el mismo cartonista Rafael Pineda, Rapé, en la cuenta de Twitter, llamando a bajar la publicación.

Maldonado Gutiérrez consideró que el gobierno de la República falló “en dos vías, primero por la utilización de una obra sin permiso y la manipulación de la misma, y la segunda porque se está desinformando a la sociedad mediante una cuenta oficial, tergiversando el mensaje político original que tenía el cartón”.

Al considerar la situación “lamentable”, considerando que Rapé es un cartonista que “ha sido uno favorable para el gobierno en turno, y en el gobierno de la República juegan con eso, en el sentido él propio Rapé no ha ocultado que simpatiza con algunos aspectos del gobierno actual y en otros ha sido crítico, es una situación muy desafortunada”.

Maldonado Gutiérrez resaltó que este hecho forma parte de “un patrón preocupante que hemos visto en la estrategia de comunicación social del gobierno de México en donde no siempre se presentan datos fidedignos, ni siquiera en voz del propio presidente”.

Agregó que Artículo 19 ha recurrido a solicitudes de información vía la Ley de Transparencia para contrastar los dichos de López Obrador con “con evidencia documental que puede estar en poder de las instituciones del Estado, y no es posible empezando por Presidencia, que responde que no cuentan con esos datos. Esto ha sido algo cada vez más evidente y cada vez más sistemático”.

El defensor recordó que el Estado “tiene la obligación de informar y de informar de manera objetiva, oportuna y veraz”, por lo que situaciones como la de la manipulación del cartón de Rapé genera dudas sobre la intencionalidad de la estrategia de comunicación del gobierno de López Obrador.

“No sé si es una estrategia fallida, porque justo hemos visto muchas pifias de esta naturaleza con el mismo efecto que es no transmitir información fidedigna a la sociedad; no se si esa sea la estrategia o más bien si hay una intención de informar verazmente pero no lo están haciendo bien”, concluyó Leopoldo Maldonado.