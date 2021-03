La CDMX anuncia inicio de vacunación contra covid-19 en Venustiano Carranza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo miércoles 17 de marzo iniciará la vacunación de 91 mil 241 adultos mayores de 60 años en la alcaldía Venustiano Carranza, quienes recibirán la primera de dos dosis del biológico Coronavac, de la empresa china Sinovac, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia, Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que la vacuna Coronavac tiene una eficacia de 92% después de la segunda dosis. Explicó que contiene el “Antígeno SAR-CoV-2 inactivado en Células Vero”, requiere de dos aplicaciones con un intervalo de entre 28 y 35 días, tiene aprobación sanitaria en 22 países, incluido México y se han aplicado más de 40 millones de dosis en el mundo al 1 de marzo de 2021.

Las dos Macro Unidades de Vacunación en la alcaldía Venustiano Carranza serán: las antiguas instalaciones de la Primera Región Militar, calle Alberto Santos Dumont, colonia Aviación Civil; y el Internado no. 17 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en avenida Circunvalación 87, colonia Morelos. Ambas tendrán 53 células de vacunación que funcionarán 8 horas -de las 9 a las 16 horas-, en las que se estima aplicar 8 mil 640 dosis al día.

Calendario de vacunación

Las autoridades informaron que, a partir de este lunes, los adultos mayores de 60 años de esta demarcación comenzarán a recibir un mensaje de texto SMS que les informe sobre el día y la hora en que deberán acudir a su inmunización, con base en la primera letra de su apellido paterno. También lo pueden consultar en la página www.vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a Locatel 55 56 58 1111.

La secretaria de Salud, Oliva López, recordó a los adultos mayores de 60 años que deben acudir con ropa cómoda, no suspender sus alimentos ni medicamentos y no acudir en ayunas. Además, insistió en la importancia de respetar la residencia para “no romper con la lógica organizativa y epidemiológica” del proceso de inmunización.

Añadió que en esa demarcación tienen un registro de unas mil personas postradas y en asilos, aunque ya se inició el proceso de actualización para saber exactamente a cuántas deberán ir a inmunizar a sus casas.

En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró su llamado a la gente de las alcaldías que aún no son programadas para la vacuna. “Hay que tener un poco de paciencia, no tratemos de romper las reglas que, no son burocráticas, sino de operación para que funcione bien el proceso”, dijo.

Ese mismo día, comenzará la segunda aplicación de la vacuna rusa Sputnik-V para los 176 mil adultos mayores de 60 años de las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, en las mismas sedes que en la primera aplicación, excepto en Iztacalco, donde ya solo funcionarán macro unidades en el Palacio de los Deportes; es decir, ya no abrirá la Escuela Nacional de Educación Física.