López Obrador advierte que podría revocar la concesión de dos mineras canadienses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno puede revocar la concesión de dos empresas mineras canadienses que operan en los estados de Sinaloa y Durango, porque la primera se niega a reanudar actividades pues se rehúsa a reconocer la representación sindical, y la segunda simplemente no paga impuestos.

Por ello, anunció que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que hable con el gobierno de Canadá para que explique la situación de ambas empresas y se pueda solucionar el conflicto.

“No se vaya a entender como amenaza y advertencia pero si no se respeta la legalidad, el gobierno de México puede revocar la concesión a las empresas y no va a faltar otra empresa que cumpla con la legalidad para llevar a cabo los trabajos de explotación”, expresó López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario volvió a referirse al tema de las mineras canadienses asentadas en el país, dijo que su gobierno enfrenta problemas con dos compañías extranjeras y expresó:

“El llamado a las autoridades de Canadá es para que nos ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá. No queremos que hagan más que eso, que paguen impuestos, traten bien a los trabajadores y que cuiden el medio ambiente, no lo destruyan”, indicó.

El presidente de México se refirió directamente a la empresa Americas Gold and Silver, que opera la mina San Rafael en el poblado de Cosalá, estado de Sinaloa, y que en diciembre pasado sus directivos pidieron la intervención del gobierno de Canadá para resolver un conflicto laboral, y acusaron al senador por Morena y líder minero en el país, Napoleón Gómez Urrutia de buscar beneficios de tipo personal.

Así como a la minera First Majestic Silver Corp, que opera en el poblado de Tayoltita en el estado de Durango y fue exhibida por tener una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque se niega a pagar impuestos.

Al respecto, dijo que la mina de Cosalá en Sinaloa no acepta al sindicato que ganó la representatividad de los trabajadores y resumió el conflicto de la siguiente forma:

“Porque hay la mala costumbre, así era antes, de que la empresa quería un sindicato a modo, un sindicato blanco que estaba al servicio de las empresas y no defendía a los trabajadores”, aseguró López Obrador.

El presidente aseguró que el actual sindicato vinculado a Napoleón Gómez “ganó por decisión de los trabajadores, pero como no es del agrado de la empresa, no quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato y no están cumpliendo con el mandamiento de la Secretaría del Trabajo”, insistió.

Sobre la minera de Tayoltita, volvió a decir que simplemente se niega a pagar impuestos y confió que la intervención del gobierno canadiense ayudará a solucionar ambos conflictos.