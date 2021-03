"Que sumergirte en las olas no provoque una tercera ola", pide Alomía

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, lanzó un llamado a la población para que extreme precauciones en las vacaciones de Semana Santa, que empiezan el domingo 28 de marzo al sábado 3 de abril. “Que sumergirte en las olas, no provoque una tercera ola” de contagios del virus SARS-CoV-2 causante de Covid-19.

“Estamos hablando de esta posibilidad que está vigente, que puede suceder, que es que nuevamente se incremente la transmisión, que nuevamente la magnitud de casos vaya para arriba y entonces, empezamos a ver solamente una tendencia ascendente, sino que además se manifieste una tercera ola”, señaló en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Destacó que la única forma que podemos, todos juntos, evitar esta situación para el país es que pongamos en práctica diferentes acciones que se han definido.

“Contamos contigo para unas vacaciones seguras. ¿Y cómo podemos tener unas vacaciones seguras? Pues con el decálogo que se presentó esta mañana en el Pulso de la Salud, de la conferencia mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si todos tomamos la decisión y elegimos los espacios de la mejor manera posibles entonces vamos a contribuir a que estas concentraciones masivas no se den y, por lo tanto, no haya la posibilidad de que una persona que está enferma contagie a una persona que no tiene la enfermedad y continúe propagándose y transmitiéndose la infección”, añadió.

Protocolos

En cuanto a si habrá protocolos sanitarios en las aerolíneas o centrales de autobuses ante el arribo o salida de vacacionistas durante esta Semana Santa, comentó que todo comienza desde que una persona decide viajar a algún lado, ya sea por la vía terrestre, aérea o marítima.

“La recomendación es que sepa que su determinación puede implicar un riesgo dado que va a movilizarse en el espacio público y de seguro estará en espacios donde puede, potencialmente, encontrar a una persona contagiada.

“Si una vez que usted ya analizó esta situación y toma la decisión porque tiene la necesidad, hemos dicho, hay actividades esenciales que deben realizarse o no se pueden dejar de realizar. Y si finalmente en base a ese criterio usted toma la decisión de viajar, pues, igualmente, hay recomendaciones que podemos poner en práctica para que ese viaje sea lo más seguro posible”, indicó,

Además, dijo, intervienen dos componentes: las empresas que ofrecen los servicios de transportación y las acciones que las personas realicen y que son en respuesta o atendiendo a las instrucciones que las empresas realicen.

“Hay toda una serie de lineamientos o manuales que se han trabajado dentro del Grupo Técnico, sobre todo con la Dirección General de Promoción de la Salud que dirige Ricardo Cortés Alcalá, que están dirigidas a orientar a las empresas como a las personas en esas actividades que pueden poner en práctica para disminuir el riesgo de contagio”, aseveró.

La transmisión del virus SARS-CoV-2 en los vuelos y en el interior de los aviones es poca y el riesgo mínimo en relación con otras actividades porque la gran mayoría de los aviones implementan toda una logística y protocolos desde el abordaje, durante el vuelo, en la llegada y el desembarque de los pasajeros, explicó.

Estos protocolos tienen que ver con el uso del cubrebocas, la aplicación del alcohol gel en las manos, los filtros sanitarios a la entrada de todos los aeropuertos, los cuestionarios en papel o digitales para saber de casos sospechosos y los medios físicos al interior de los aviones para la circulación y el filtrado del aire.

“Obviamente y como hemos dicho en otros marcos, el riesgo nunca va a ser cero. Nunca vamos a poder decir ‘aquí no hay ningún tipo de riesgo’ o ‘el riesgo está completamente controlado’. Eso no es posible, pero lo que sí es posible es disminuir ese riesgo, pero recordemos que la mejor forma de evitar el riesgo que está implícito en viajar es no viajar”, afirmó.

Pruebas

Respecto a si es necesario que se exija a los turistas una prueba de PCR, dijo que no es recomendable porque la recomendación inició desde la petición a no realizar actividades fuera del hogar y sean solamente actividades esenciales.

“Recordemos que la recomendación de México y es la política que hemos implementado desde un inicio de la epidemia es que las pruebas deben estar reservadas para las personas que presentan signos y síntomas de la enfermedad, porque el objetivo de la prueba es, precisamente, identificar y confirmar que la afectación que se está teniendo está siendo producido por el virus SARS-CoV-2 y lo que tengo es covid-19, pero si yo me encuentro asintomático, realmente no hay una razón técnicamente válida para hacerme una prueba”, añadió.

Hay países que sí han implementado este tipo de estrategias y obviamente para las personas que han decidido viajar al extranjero porque es una necesidad, es esencial, lo tienen que hacer, se deben informar si se deben hacer una prueba si así lo demanda el país a visitar, consideró.