"Me pintan como villana": la youtuber YosStoP arremete contra medios, colectivas, abogados y Ainara

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Aunque sus abogados le ordenaron no hablar sobre la denuncia en su contra por pornografía infantil, la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStoP, acusó a los medios de comunicación de desinformar, a su denunciante Ainara Suárez de buscar publicidad y tildó de hipócritas a los colectivos feministas que defienden a su denunciante.

En un video de 11:46 minutos, difundido en su canal de Youtube Just Yoss, titulado: “¿YOSSTOP DENUNCIADA?, sentada en un sillón color violeta, con las uñas y parte de su cabello pintado de color violeta, se quejó de que pretenden dañar su imagen mediáticamente. “Me pintan como una villana”, dijo.

“Fue como jugar al teléfono descompuesto. Agarraron solo un fragmento de mi video y con la magia de la edición, ¡pum! Desinformación”, porque le parece mucha casualidad que hicieron la denuncia y el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados le tomó fotografía y la subió a las redes sociales.

“¿Con el propósito de qué? Porque meter una denuncia eso no significa nada todavía, está muy clara la cizaña y las bajas intenciones que esto conlleva.

“Una denuncia llena de logos, de publicidad de un despacho de abogados, sin olvidar que es una denuncia mal escrita, sin pies ni cabeza y llena de logos de colectivos feministas donde supuestamente no atacan a las mujeres porque son ‘sororas’”.

Ahí, despotricó contra colectivos porque usaron su rostro como panfleto de publicidad para una violación (palabra silenciada). “¿Es neta?

Comentó que cuando leyó un comentario sobre alguien que dijo no creerle a Ainara y solo se estaba aprovechando de un movimiento muy noble, como el feminismo, YosStoP explotó:

“¿Movimiento noble? ¿Dónde está lo noble? ¿Qué tiene de noble? Movimiento hipócrita. Atascado de mujeres incongruentes. ¿Con qué cara representan a las mujeres? Utilizando a una como su panfleto de violación (palabra silenciada). Cuando yo ni siquiera conozco a esa persona y qué casualidad que lo hicieron unos días antes del Día de la Mujer. No es casualidad.”

Luego, dijo que se preguntó dónde estaban los rostros de los agresores, los que le hicieron tanto daño a esa persona, subieron el video a las redes y lo compartieron para hacerlo viral. ¿Dónde están? ¡Quién sabe! La que importa es ésta –dice mientras se señala así misma–, es esta figura pública para darle la atención.

“A ellos no los comparten. Los agresores no son importantes, por lo menos para ellas porque la importancia me la están dando a mí. ¡Claro! ¿Por qué vamos a irnos en contra de los agresores? Mejor vámonos en contra de una figura pública que lo único que hizo fue criticar. ¿Por qué todos hablan de mí en lugar de ellos? ¿Qué tiene la sociedad? ¿Se dan cuenta de lo mal que están? ¡Ellas solitas desvirtúan su movimiento!”

Hoffman pidió considerar que no se refiere a todas las feministas, sino a los colectivos que se atrevieron a poner sus logos para darle publicidad al caso con su rostro, porque a pesar de todo hay muchas feministas que la apoyan y entienden la gravedad de lo bajo y vil que están haciendo con su imagen.

“¿Y sabían que esto que están haciendo ellas es algo ilegal? ¡Ilegal! Subiendo una denuncia que todavía no procede, utilizando mi nombre, mi imagen completa, es ilegal. Eso sí es ilegal.”

Repitió que este video denominado “Patética Generación” lo subió en 2018 y hasta 2020 Ainara subió un video a TikTok diciendo que ella se había burlado de su violación (palabra silenciada).

“Lo cual, de primera instancia, me sacó de onda, porque fue así de ‘¿qué? No sabía ni quién era ella y mucho menos de qué hablaba. Y ya cuando descubrí que hablaba del video de ‘Patética Generación’ me quedé igual de confundida, porque mi vida no se trata de eso. Yo no me burlé de eso jamás, porque nunca estuvo en el contexto, pero aun así a esta persona le ofrecí mi ayuda, le ofrecí mis redes, mis medios para ir en contra de sus agresores.”

En pantalla mostró el mensaje, del 17 de mayo de 2020 donde escribió: “Así que si REALMENTE fue una violación le pido de favor a la chava que me envíe su denuncia y con mucho gusto me disculpo públicamente, hago un nuevo video rectificando y le ayudo a quemar a sus agresores.”

Y ella con muchísimo gusto aceptó y puso en pantalla la captura donde Ainara Fonte le mencionó: “Con todo el gusto del mundo te mando mi denuncia.”

“¡Ojo! Yo nunca dije su nombre completo, ni sabía quién era, ni di sus datos. Ella solita salió a darse publicidad de que era ella la del video. Nadie la señaló. ¿Saben qué pasó? Que nunca me mandó su denuncia. ¿Saben por qué? Porque no existía, no existió, hasta apenas una semana y me puso a mí y me utilizó a mi como su publicidad.”

La persona que la está denunciando, añadió, debería buscar castigo para las personas que realmente la violentaron y no buscar ensuciar su nombre, colgarse de su imagen.

“¿Denunciarme a mí antes que a sus agresores? ¿Y jactarse y enorgullecerse de ello?”, expresó mientras mostró un video de Ainara diciendo: “Oigan ¿qué creen? Ahora también (risas) soy la mujer que denunció a YosStoP, por el delito de pornografía (palabra silenciada) infantil”.

Hoffman respondió:

“¿Neta? Lo cual nos hace dudar de las verdaderas intenciones de este asunto. Debería de buscar que castiguen a los verdaderos culpables, a lo cual yo me sumaría y apoyaría, como hice hace un año, en vez de darle gusto que se hizo trending topic y que se hizo a un lado el verdadero problema, lo que supuestamente le sucedió, pero prefiere estar orgullosa y feliz como la persona que denunció a YosStop.

“En fin, yo confío en que las autoridades se van a dar cuenta de lo absurda que esta situación en la que me embarraron, porque les puedo caer mal y está bien, pero ustedes solitos pueden investigar porque las pruebas están públicas de qué realmente fue lo que pasó.

“Me queda claro que esto, además de ser un tema personal contra mí, hay un tema político, un tema sucio detrás de esto y le voy a dar seguimiento porque en cuanto encuentre respuestas, los medios que llenaron de calumnias y mentiras y tergiversaron la información, inventaron y hasta añadieron a otras personas de mi familia, van a tener que rectificar y ahora sí les voy a dar la entrevista que tanto han estado pidiendo”.

Al principio del video, dijo que había grabado el video el Día Internacional de la Mujer y de ahí comenzó a decir que ella, como mujer, se siente señalada, acusada y difamada por la denuncia en su contra, pero decidió esperar a hacer el video para ver “hasta dónde llegaba todo este desmadre en los medios de comunicación y guau, guau. ¡Qué enfermo!”

Desde su perspectiva, este es un fenómeno de linchamiento mediático, con un nivel de desinformación increíble, donde han tergiversado e inventado cosas ridículas.

“De verdad parece una broma de pésimo gusto. Es más que obvio de que va esta situación. Me parece que cualquier persona que haya visto mi video de ‘Patética Generación’, el cual publiqué hace tres años, en el 2018, puede discernir que todo esto que está sucediendo es absurdo.”