Comisión de Honestidad y Justicia de Morena rechaza candidatura de alcalde acusado de misoginia

PUEBLA, Pue., 22 de abril (apro).- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dejó sin efecto la postulación de Carlos Peredo Grau, quien busca reelegirse como alcalde de Teziutlán, pese a que fue sancionado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por emitir expresiones misóginas en un acto público.

“Yo a veces les digo a las muchachas ¿para qué quieren al marrano si nada más se van a comer un pedazo de chorizo, de longaniza?”, expresó Peredo Grau en agosto de 2019, razón por la cual fue bautizado en las redes sociales como “Lord Chorizo”.

“…hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están viendo que el hombre viola a su hija o a su hijo y lo encubren, porque no quieren que se vaya, porque no quieren estar solas”, agregó en esa ocasión el edil, quien no obstante a este antecedente y a que es considerado un “cacique” en Teziutlán, obtuvo la postulación de Morena.

Aunque la resolución emitida el 21 de abril por la CNHJ declara fundados los agravios de María de los Ángeles Ballesteros García, promovente de la impugnación contra la candidatura de Peredo Grau, el mismo órgano partidista abre la posibilidad de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena vuelva a emitir un nuevo registro del mismo candidato en el que funde y motive por qué es procedente su postulación. Es decir, que el retiro de la candidatura del ex priísta no es definitivo.

Esta es la cuarta vez que Peredo Grau busca ser alcalde del municipio de Teziutlán. En dos ocasiones anteriores ha gobernado esa localidad bajo los colores del PRI y en la actual administración que encabeza, fue postulado por el partido estatal Compromiso por Puebla, el cual fue creado durante el morenovallismo y es un instituto aliado electoral del PAN en Puebla.

Ballesteros García, quien participó como precandidata en la contienda interna de Morena, contó en entrevista que fue sorpresiva la designación de Peredo Grau como candidato del partido guinda, pues el edil ni siquiera se registró para participar en la contienda interna.

“Es más, Peredo Grau es aún militante de Compromiso por Puebla y de la noche a la mañana resultó que, sin haber registrado su precandidatura, sin tener ningún antecedente de que participara en Morena, lo eligen como candidato”, mencionó.

Ballestero García agregó que esta “sorpresiva” postulación, deja una “muy grande sospecha”, como ya se ha mencionado en otros municipios, de que la dirigencia estatal de Morena vendió candidaturas en esta entidad

Pese a este antecedente, la resolución de la CNHJ de Morena se centra en la recomendación 11/2020 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 31 de julio de 2020 en la cual quedó acreditado que, con las declaraciones vertidas el 15 de agosto de 2019, Peredo Grau violentó el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres.

El pasado martes 1 de septiembre, en nuestro municipio las autoridades salieron a colocar el bando solemne por el mes patrio, en un evento muy público; tan público que olvidaron convocar a los medios de comunicación de Teziutlán a las “disculpas públicas” — Mixtli (@cheprima_kyoko) September 5, 2020

En la resolución hecha pública por la CNHJ se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena demeritó esa sanción pues aseguró que el actual edil con licencia acató la recomendación y que “el daño” ha sido reparado.

La Comisión, presidida por Eloisa Vivanco, consideró insuficiente esta respuesta, pues no se especifica la forma en que Peredo Grau cumplió con dicha reparación del daño.

“…la Comisión Nacional de Elecciones deberá de emitir a la brevedad un nuevo registro del candidato a la Presidencia Municipal de Teziutlán Puebla, en el que funde y motive, de acuerdo a los criterios de perspectiva de género que sean aplicables dentro de toda la normatividad de Morena, el por qué es procedente el mismo”, precisa.

Y pide que la CNE, en el nuevo registro aplique el acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE/CG517/2020, específicamente en el Capítulo VIII relativo al 3 de 3 que busca garantizar que la persona postulada no sea “proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género”.

TEPJF pide sustentar postulación de Claudia Rivera

Este día, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un resolutivo para ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena que entregue al aspirante Gabriel Biestro Medinilla la encuesta y calificación que motivó la postulación a la presidencia municipal de Puebla de Claudia Rivera Vivanco.

Al resolver el juicio ciudadano SCM-JDC-554/2021 y acumulados, que promovió el actual diputado local con licencia, el tribunal pidió a Morena que informe a Biestro Medinilla las razones y motivos que sustentaron la designación de Rivera Vivanco.