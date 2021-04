AMLO a Landau sobre combate al narco: "él piensa que hay que aplicar exterminio, nosotros no"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al señalamiento del exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien aseguró que el mandatario mantiene una actitud pasiva ante el narcotráfico al considerar que no es posible confrontar a los grupos criminales que controlan el país.

“Son concepciones distintas por eso entiendo que plantee esas cosas. Nosotros no queremos masacres como antes, no queremos que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos, no queremos la violencia y lo de Sinaloa (el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán), para que no quede duda es una instrucción que yo di porque estaba en riesgo la integridad de los ciudadanos”, expresó el titular del Ejecutivo federal.

“El exembajador piensa que hay que arrasar, aplicar exterminio, masacrar, nosotros no. Tenemos una concepción distinta, nuestro gobierno es humanista y queremos alcanzar la paz con justicia”, remató.

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que la prioridad de su gobierno es atender las causas que originan la violencia y dijo que lo principal es que no haya pobreza y que los jóvenes tengan garantizado su derecho al estudio, y el trabajo.

“Yo entiendo al exembajador (Christopher Landau), porque como es natural, él tiene una concepción distinta, representa a un gobierno extranjero y ellos quieren que se actúe como ellos piensan, como era antes de que yo llegara a la Presidencia, que se llegó a extremos de que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico, pero con nosotros las cosas cambiaron, son distintas”, señaló el mandatario.

Luego recordó que no solo el exembajador Landau, sino también el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se comunicó en dos ocasiones vía telefónica para ofrecer ayuda, “enviando grupos para enfrentar al narco en México”, tras el caso de la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019 y la masacre de la familia LeBaron en noviembre del mismo año.

“Yo les agradecí el apoyo y amablemente les dije que era un asunto que nosotros teníamos que enfrentar y quiero reconocer que el presidente (Donald), Trump siempre fue respetuoso”, indicó el mandatario.

También, aseguró que en su gobierno se ha cuidado que haya una línea “divisoria y frontera” entre delincuencia y autoridad, “y antes no había eso”, afirmó.

“México no es protectorado de ningún gobierno extranjero y así lo está entendiendo el presidente Joe Biden, nos importa mucho la cooperación y estamos trabajando juntos”, agregó López Obrador.

Incluso, dijo que en los gobiernos pasados “era tanto el entreguismo que se obedecía” y asumían posturas alejadas a nuestra tradición de política exterior.

También, calificó como una “exageración” al señalamiento de que el narco controla más del 30 por ciento del territorio nacional.

“Yo transito libremente por el país, puedo ir a cualquier pueblo y no los menciono porque están estigmatizados”, señaló el presidente.