López-Gatell celebra semana 15 en descenso de contagios y muertes por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que suman 15 semanas de descenso de personas contagiadas de coronavirus u hospitalizadas por la enfermedad, así como de muertes, y celebró que unidades clínicas de atención covid-19 reportaran que se están quedando vacías.

“Progresivamente pasaron de un estado de máxima saturación, incluso con un reto importante de atención, eso lo tuvimos en noviembre, diciembre y la primera semana de enero. A partir de la segunda quincena de enero se empezaron a vaciar estas unidades covid-19 en varias entidades federativas”, precisó en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia en el país.

López-Gatell explicó que en hospitales de mediano tamaño o completos, “hemos detectado que algunas zonas de hospitalización covid-19 que hace algunas semanas estaban saturadas, hoy están totalmente vacías y no por eso se quedarán ociosas, sino que serán reutilizadas para la atención de personas con otros padecimientos, el resto de las enfermedades que aquejan a la población.

“Ahora serán convertidas al revés. Ya no convertidas como se hizo al principio para la ocupación preferente para covid-19, sino para dar lugar al alojamiento de personas que padecen otras enfermedades”.

Las vacunas

López-Gatell explicó que, al corte de las 21 horas del miércoles, a nivel nacional fueron aplicadas 369 mil 760 dosis de la vacuna contra covid-19.

Informó que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 17 millones 357 mil 993 dosis. Y detalló que 6 millones 752 mil 282 personas ya cuentan con su esquema completo contra el virus.

“Hace mes y medio estábamos recibiendo alrededor de 350 mil a 500 mil vacunas por semana. Antes, que solo teníamos una vacuna, era aún más limitado. Hoy tenemos cinco vacunas que están llegando a diferente ritmo y se están teniendo alrededor de 2 millones a 3 millones”.

Aunque “prácticamente” el 100% de adultos mayores han sido vacunados, el funcionario federal reconoció que hay casos que las personas decidieron no vacunarse, no se enteraron, no quisieron, les dio miedo, se les pasó la fecha, no creen en los biológicos, estaban enfermas ese día o no estaban en su lugar de origen.

“Por eso decimos: ‘hemos completado la meta de trabajo de la vacunación de personas de 60 años y más, pero sigue abierta la posibilidad de que personas de 60 años y más que decidan vacunarse, que ya regresaron y están preparadas, acudan a vacunarse. No se ha cerrado para ese segmento de edad”.

Está a punto de empezar la vacunación de 50 a 59 años, dijo, y lanzó la invitación a registrarse en la página mivacuna.salud.gob,mx. Hasta el momento había 4.6 millones de personas registradas en esa plataforma.

A pregunta expresa sobre cómo inscribir a personas donde no llega la red de internet; en comunidades rurales o indígenas donde no hay acceso a múltiples servicios, comentó que existe el interés de que no queden desprotegidas. Ya se vivió con las de 60 y más, así que --aclaró -- registrarse ayuda, pero no es requisito para ser vacunados.

“Las personas que no tienen internet no tienen por qué preocuparse, porque las personas de la Brigada Correcaminos tienen, a través de dispositivos móviles, que registrar los datos de la persona que es vacunada”.

Respecto a los maestros, recordó que la intención de vacunarlos es para que, en condiciones de baja actividad epidémica, se restablezca uno de los servicios públicos más importantes del país, junto con el de salud, que es el servicio educativo. Tener activas las escuelas, que lleguen las personas que reciben educación en ellas, principalmente los infantes, que han sido más afectados porque se interrumpió un momento de su desarrollo que es importante, crucial, porque la vida de las y los niños transcurre de manera diferente”.

Añadió: “Para un niño o una niña, un año significa otra cosa, porque en términos de su desarrollo no son intercambiables entre los cinco o los seis años que entre los 12 y los 13 años o entre los 16 y 17 años. La vida para la persona que está en desarrollo tiene un significado muy diferente porque cada año tiene una modificación muy sustancial de su persona, incluyendo y de manera muy preponderante su sistema nervioso central, que implica su mente, su capacidad de socializar, su pensamiento, lenguaje, aprendizaje vivencial, etcétera”.

Los indígenas

Al ser cuestionado sobre las brigadas que en el pasado llegaban a comunidades indígenas para esterilizarlos y por eso no quieren vacunarse, López-Gatell indicó que se ha tratado de buscar el diálogo local porque tienen sus propias reglas y es imprescindible el respeto a las comunidades.

“En este proceso de la vacunación, lo que tenemos como recurso más poderoso para que todo el mundo sea incluido es que quienes promueven la vacunación son las propias comunidades. Nadie puede venir de fuera a decir: ‘te tienes que vacunar’, porque es voluntario”.

Señaló que se han traducido a 59 lenguas originarias los mensajes de promoción de la salud, con la pandemia y la vacuna. Y a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se ha procurado que sean las propias comunidades donde residen las personas, como en las vecinas, pero que comparten una misma cultura, lengua quizá o familiaridad, las que ayuden a conversar sobre esto.

“Tenemos el ejemplo de 14 municipios, en Chiapas y Oaxaca, que tomaron la decisión de no vacunarse en el municipio. Hay que respetarla. Hemos tratado de persuadirlos, de que cambien de parecer, pero en tanto no cambien de parecer, respetamos. Puede haber personas que en esos municipios sí deseen ser vacunadas. También tienen derecho”.