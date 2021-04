Filtran supuesto audio de Alfredo Adame: Nos dan 40 millones y nos chingamos 25

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un audio donde supuestamente Alfredo Adame, actor y candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), para el distrito de Tlalpan, planea cómo quedarse con 25 de los 40 millones de pesos que le dieron para la campaña, mientras recluta a “caballos de batalla ganadores”, provocó que en redes sociales se pida el retiro de su candidatura.

En Twitter, Adame fue tendencia y muchos compartieron el video donde se adjunta un audio de 45 segundos y que fue subido a la plataforma TikTok acompañado de imágenes donde está sentado con varias personas, y el audio iba acompañado con la imagen de la o las personas a las que se estaba refiriendo: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Elba Esther Gordillo, entre otros.

“¿Marcel (sic) Ebrard será el próximo presidente de la República? Según Alfredo Adame así será”, indicó antes de subir el video el 5 de abril desde Monterrey, Nuevo León.

“Y me los puedo chingar. Les gané la alcaldía la vez pasada, pero me la robaron. Ahora, te voy a decir cuál es el pedo. Los dueños de este partido son: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther Gordillo.

“Marcelo Ebrard es el próximo presidente. ¿Por qué crees que yo me fui con ellos? Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México, cabrón. Y es el que va, ya a mí me contaron toda la historia. ¿Cómo está el pedo por dentro? ¡Por qué crees que necesito caballos de batalla ganadores!”.

En otra cuenta con un video difundido el 4 de abril, a las 11:34 de la noche, titulado: “El audio que ADAME no quiere que escuches”, también subido a TikTok y en donde la voz es acompañada por imágenes de Scheinbaum, López Obrador y Adame hablado de cuando agredió a un reporteo, y de la actual diputada por Tlalpan.

En la cuenta, antes de compartir el audio, la persona usuaria escribió: “#MorenaSeVa #NiUnVotoAMORENA2021yALIADOS. Aquí la corrupción de Redes Progresistas aliados de Morena”.

Y compartió el video de 59 segundos, donde se escucha a Adame: “Nos dan 40 millones de pesos. De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de los diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara... la diferencia va a ser como once diputados. Entonces, el pedo es que de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara, Ok.

“Yo ya me senté con Elba Esther, cabrón, con Maricruz Montelongo, la hija y con Fernando González, y todo el rollo y con Pedro Pablo del Villar. Y el pedo va. Y nosotros, la orden es ‘no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo, por ejemplo, en Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador," dice Alfredo Adame. “A la que quedó que es una pendeja, que me la robó la vez pasada, Aceves, chínguenla. Porque ya está peleadísima con Claudia” y ahí se corta la conversación.

En respuesta, en sus redes sociales solo compartió una imagen con la siguiente frase: “Cuanto de enfrentes a tiempos difíciles, debes saber que los desafíos no son para destruirte. Son para fortalecerte. Alfredo Adame”.

Adame reacciona

Sin embargo, el también protagonista de pleitos mediáticos culpó a Carlos Trejo y el Rey Grupero, con quien ha tenido desencuentros en el pasado. Consultado por Infobae, negó la veracidad del audio, dijo que no ameritaba su atención, aunque afirmó que “tiene evidentes marcas de que fue editado” y que se trata de un golpe político en su contra “orquestado por Carlos Trejo y el conocido como Rey Grupero.”

“El actor comentó a Infobae que se trata de retazos de diferentes conversaciones que él ha tenido, a las que tuvieron acceso los divulgadores de esta publicación, y que fueron manipuladas con el fin de atacarlo, lo que para él tiene sentido dentro del actual contexto de campañas electorales.”

Las reacciones

Las opiniones se dividieron entre quienes consideraron a RSP la oposición a Morena y quienes pidieron no votar por Morena en las elecciones del 6 de junio.

Fue tendencia como #AlfredoAdame “porque fue captado en un audio sobre la presunta estrategia de @RSPorgMX y @PartidoMorenaMx.”

“El audio que circulan de Alfredo Adame candidato a diputado de RSP, el partido del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González… Va a decir Adame, soy ‘actor’”.

“Alfredo Adame siendo #AlfredoAdame Ahora si quiero que aparezca otra vez Carlos Trejo y le de otro botellazo de nuevo”, escribió otro usuario.

Alfredo Adame siendo #AlfredoAdame



“¡Aguas” Con el partido de #ElbaEstherGordillo es una cueva de ladrones igual que el #PRIANRDINEcorrupto #AlfredoAdame #RSP”.