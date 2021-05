Al menos 79 personas de la comunidad LGBT+ en México fueron asesinadas en 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2020, en México fueron asesinadas al menos 79 personas de la comunidad LGBTTTI –un promedio de 6.5 víctimas por mes— cifra que representa una disminución del 32% respecto al 2019, año en que se registraron 117 asesinatos de este tipo, informa la organización Letra S.

En su informe La otra pandemia. Muertes violentas LGBTI+ 2020, Letra S agrega que “esta caída en las cifras se debe más al impacto social de la pandemia de Covid-19 que a la implementación de políticas públicas de prevención del delito y de procuración de justicia”.

Y detalla que lo que disminuyó los homicidios fue el confinamiento en los hogares, el cierre de establecimientos comerciales y demás restricciones a la movilidad social que fueron implementadas a causa de la pandemia.

“Lo que no lograron los gobiernos estatales, lo logró la pandemia. Pero encerrarnos en nuestras casas y no acudir a lugares de esparcimiento no es de ninguna manera una opción”, señaló Alejandro Brito, coordinador del informe.

En los últimos cinco años, la cifra acumulada de muertes violentas LGBTI+ suma al menos a 459 víctimas.

Las mujeres trans continúan siendo las víctimas más numerosas, pues en 2020 se cometieron 43 transfeminicidios, lo que representa el 52.5% de la cifra total de casos.

En segundo lugar están los crímenes contra los hombres homosexuales, con 22 víctimas, que representan el 28% de los casos. Y le siguen las mujeres homosexuales, con 8 crímenes, que son el 10%.

En tanto, los estados donde más se cometen estos crímenes son Veracruz, con el primer lugar, luego le siguen Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Morelos.

En el reporte se señala que, en los últimos cinco años, la cifra acumulada es de al menos 459 muertes violentas contra la comunidad de la diversidad sexual.