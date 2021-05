Denuncian simulación de procesos de "consulta libre, previa e informada" en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones indígenas se opusieron a las consultas públicas promovidas por el gobierno federal para la instalación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar o Parques Industriales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, porque desde su punto de vista sólo sirven para el acaparamiento y destrucción de tierras comunales.

La Asamblea Permanente de Puente Madera y Asamblea de Jalapa del Marqués, junto con habitantes en resistencia de Santa María Mixtequilla y Ciudad Ixtepec, denunciaron la imposición y simulación de los procesos de “consulta libre, previa e informada” en las comunidades indígenas.

Citaron los casos de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y Santa María Mixtequilla, que se realizaron los días 1, 9, 15 y 16 de mayo para la imposición de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del megaproyecto Corredor Interoceánico.

Los inconformes denunciaron el acaparamiento y destrucción de tierras comunales de Jalapa del Marqués, avalado por la Procuraduría Agraria y autoridades municipales en los lugares conocidos como Tamazola, cerro Tres Picos, La Calderona, La Mancha Verde, cerros Yatii Grande y Yatii Chico, espacios de trabajo común con flora y fauna endémica.

Y responsabilizaron al director de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, Luis Alberto Paredes Jiménez, por usar su cargo público para presionar y avalar los procesos de consulta y despojo de tierras a los pueblos indígenas.

También acusaron a los gobiernos municipales e instancias estatales y federales de participar en estas consultas a modo que han generado un clima de división, conflicto y violencia al interior de las comunidades.

Hicieron responsable al presidente municipal de San Blas Atempa y líder estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), Antonino Morales Toledo, de cualquier amenaza, intimidación y daño a los integrantes y representantes de la Asamblea Permanente de Puente Madera y los que suscriben el documento dirigido a la opinión pública.

De igual manera, responsabilizaron al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, por todas las violaciones a los pueblos originarios cometidas a raíz de las consultas a modo.

Finalmente, pidieron a los medios de comunicación “que no desinformen replicando la información del gobierno y sus medios pagados donde aplauden y dicen que ‘ya han sido aprobados los parques industriales’. Esto es una completa mentira, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la población”.

Esto significa que las decisiones las han tomado las autoridades municipales y agrarias, quienes previamente han dialogado a puertas cerradas con los gobiernos estatal y federal, como es el caso de Ixtepec, o han facilitado la falsificación de actas de asamblea como en San Blas Atempa, finalizaron.