AMLO niega que su gobierno haya rechazado la prueba PISA; acusa desinformación

CHETUMAL, Q. Roo. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México continuará la aplicación de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Y atribuyó la versión de que dejó de hacerlo a la desinformación de medios o periodistas nacionales y extranjeros carentes de ética.

“Ahora salen muchas cosas en los medios, no sólo en los nacionales, también los internacionales. Muchas noticias falsas, hasta en los más famosos: el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times…”, dijo.

“A veces desinforman. No tienen ética en el manejo de su información y a lo mejor los directivos ni lo saben. Muchas veces son los corresponsales que antes los apapachaban, los trataban muy bien en el gobierno federal”, argumentó.

Aseguró que Jesús Ramírez, el titular del área de Comunicación Social de la presidencia desapareció el departamento de atención a corresponsales extranjeros.

Acusó: “¿Cuándo vamos a convencer a El País de que es importante acabar con la corrupción en México? Si El País es un boletín de las empresas españolas que hacían su agosto en México; entonces, en el periódico El País de España nos atacan un día sí y el otro también, pero es entendible”.

“Antes, también, salía una editorial en el New York Times y ¡qué barbaridad!, causaba estragos; ahora no. En aquel tiempo causaba estragos porque estaban haciendo una denuncia sobre un funcionario corrupto, pero ahora ¿qué pueden escribir?, acerca de que nosotros estemos promoviendo o tolerando la corrupción”, añadió.

En torno a la aplicación de la prueba PISA, dijo que cree que sí continuará.

“No tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México… Si me dicen: ‘¿Va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras?’, digo: No. Pero si me dicen: ‘¿Va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza?’, digo: Sí. Todo lo que nos convenga”, agregó.