AMLO: Los legisladores son libres de expresar su opinión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los legisladores son libres de expresar opiniones sobre temas de interés público, pero recomendó a sus opositores actuar de manera “consecuente”.

“Los legisladores son libres, no se les puede prohibir que cambien, pero sí, lo recomendable es que actúen de manera consecuente a lo que ofrecieron durante la campaña, que se mantengan fieles al pueblo, inclusive que pongan por delante el interés del pueblo y la nación por muy legítimos que sean sus intereses personales partidistas”, expresó el mandatario.

Dijo que espera que los miembros del Congreso de la Unión actúen con rectitud y se mantengan como auténticos representantes del pueblo, argumentando que ya no es el mismo Poder Legislativo de antes.

“Antes el Congreso era un tianguis, ahí se comerciaba todo se intercambiaban los votos por dinero, se compraban los votos, está demostrado que en las reformas estructurales se pagó los legisladores, no a todos pero está abierto el juicio de como lograron votos para que se aprobara la Reforma Energética, imaginen que el propio ex director de Pemex (Emilio Lozoya), haya declarado formalmente a la Fiscalía de que entregaban sobornos a legisladores para que se aprobara la reforma energética y eso es una parte porque habían partidas de moches, cada vez que se iba a aprobar el presupuesto repartían y maiceaban”, refirió.

Aseguró que en su gobierno ya no se reparten dádivas a los legisladores para la aprobación del presupuesto, “ahora se discute y aprueba y no se les da nada a cambio para que voten porque no es función de los diputados manejar presupuesto”.